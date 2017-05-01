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 Политика Украины, Фоторепортаж
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 В Днепре произошла стычка между двумя демонстрациями. ФОТОрепортаж

В Днепре произошла стычка между демонстрациями, которые организовали на Первомай партия "Социалисты" и независимые профсоюзы.

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.

Когда демонстрация профсоюзов остановилась на площади возле горсовета, чтобы послушать выступление одного из организаторов, с ней поравнялась колонна с флагами "Социалистов".

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Профсоюзные митингующие пытались вручить социалистам листовки, но мужчины спортивной внешности запрещали это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.

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Власть специально вновь раскалывает общество,чтобы отвлечь народ от своих достижений невероятных - первых мест в мире по коррупции,нищете,смертности,заболеваемости и богатстве власти .... ВСЁ старо,как Мир !!!
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныВ Днепре произошла стычка между двумя демонстрациями. ФОТОрепортаж
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