 В Днепре произошла стычка между двумя демонстрациями. ФОТОрепортаж

Об этом сообщает Укринформ, передает Цензор.НЕТ.
Когда демонстрация профсоюзов остановилась на площади возле горсовета, чтобы послушать выступление одного из организаторов, с ней поравнялась колонна с флагами "Социалистов".
Профсоюзные митингующие пытались вручить социалистам листовки, но мужчины спортивной внешности запрещали это делать. Началась потасовка, которую быстро разняли полицейские.
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