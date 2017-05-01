 "Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов. ФОТОрепортаж

Читайте также: Совет Европы расследует случаи преследований представителей ЛГБТ в Чечне

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает " Фонтанка ".Во время первомайского шествия они подняли радужный флаг и начали скандировать "Кадырова в Гаагу".

Также по данным "Фонтанки", активисты устроили на Невском акцию: легли на проезжую часть и изобразили "смерть", при этом один из активистов начал посыпать лежащих землей. После этого их немедленно задержала полиция.