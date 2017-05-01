 "Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Фонтанка".
Во время первомайского шествия они подняли радужный флаг и начали скандировать "Кадырова в Гаагу".
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победили наши.
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А у нас Львівську облраду очолює місцевий ЛГБД представник! Сашко Ганущин від БПП!
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Я сторонник традиционных отношений, но вот скажите мне, ну как изменится ваша жизнь от того что где-то кто-то гей? Какое вам б*ядь до этого дело!?
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Подумал, а может Кадыров гей... Не?
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