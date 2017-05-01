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 Фоторепортаж, За рубежом
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 "Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов. ФОТОрепортаж

На Невском проспекте в центре Санкт-Петербурга задержаны около 10 ЛГБТ-активистов.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Фонтанка".

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Во время первомайского шествия они подняли радужный флаг и начали скандировать "Кадырова в Гаагу".

Кадырова в Гаагу: Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов 01

Также по данным "Фонтанки", активисты устроили на Невском акцию: легли на проезжую часть и изобразили "смерть", при этом один из активистов начал посыпать лежащих землей. После этого их немедленно задержала полиция.

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Кадырова в Гаагу: Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов 02

Кадырова в Гаагу: Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов 03

Кадырова в Гаагу: Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов 04

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А скільки всього лгтб-активістів виперлося на той парад?
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трохи гумору...бо і новина також смішна...

Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов - Цензор.НЕТ 8525
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Из советской песни : " ... потому что на восемь мальчонок по статистике девять ребят ! "
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а вот тут будет интересно, кого будем поддерживать, "гомиков" или руссофашистов?)))
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вчера была драка проституток и педиков.
победили наши.
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неизвестные в камуфляже, которые их разогнали?)
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Я не понял - то шо, не все "НОЧНЫЕ ТЕЛКИ" прорвались в Европу? Ой, простите - "Ночные волки".
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Ахахахахаха. До сліз)))) Підараси геїв упакували) Кіно і німці)
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В Киеве под аркой дружбы народов, тоже было сборище лгбт с красными флажками, но их полиция не трогала.
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1-го мая нужно быть очень компетентным и бдительным ментом или полицаем. Попробуй различи, какие правильные извращенцы, а какие нет,и с какими лентами куда идут...
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Насправді, все просто. Підари і збоченці завжди ходять з "аквафрешами", "колорадками", і червоними шматами...
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в рашке всех подряд задерживают и разницы нет между лесбиянками и геями.
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ну хочет человек, чтобы и жо па и рот был занят хером
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ну!? так какое дело полиции до этого, и тебе лично?
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защищаю геев- хотят полный рот и жо пу херов- пусть имеют
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они делают кейс на политику в США, а чего добился ты?)))
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Кто бы мог подумать что самыми крутыми революционерами станут гомики?
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ВОВА: учи историю - про Ленина в шалаше слыхал? Как они там с т. Зиновьевым, если я не ошибаюсь, куролесили?
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то что ты рассказываешь это байки а не история. доказательств нет
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да, вот и на картине "членин в Разливе" видно только ноги крупской и дзержинского
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Кстати, прочитал заголовок и как-то сообразил: последние месяцы (достаточно много месяцев) по российским новостям про Чечню и Кадырова - практически тишина!!! Отчего?
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так у них теперь вЯличие обосралось,поэтому хотят нового мудака,они кору жрать будут главное казаться имЭрией - и так по кругу
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А у нас Львівську облраду очолює місцевий ЛГБД представник! Сашко Ганущин від БПП! "Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов - Цензор.НЕТ 8973
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вашу міську раду так само очолює широковідомий у вузьких колах представник ЛГБТ від садонемочі
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та на расії більшість під.арасів ось вони біснуються, ревнощі к геям показують...!!))
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этим активистам разрешили своими делами заниматься без преследования а вот пропагандировать этот образ жизни не дадим!
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Все ватники и скрепные россияне вообще, представляют себе геев как: здоровые волосатые мужики ходят по улицам и насилуют прохожих.
Я сторонник традиционных отношений, но вот скажите мне, ну как изменится ваша жизнь от того что где-то кто-то гей? Какое вам б*ядь до этого дело!?
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Это одно из насильственных механизмов по превращению населения в послушное стадо. Типа - если ты против геев, значит ты не толерантный, значит ты маргинал. А пидары этим пользуются и оборзели вконец. Чуть что - вопят что их уволили или притесняют, потому, что он гей. В Европе с ними уже связываться боятся. Да и во власти по миру у них сильнейшее лобби. Скоро добьются того, что пидары будут считаться высшей рассой. Уже сейчас они имеют прав больше, чем обычный человек.
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кацапы думают что геи вездесущи, а Кадыров неприкасаем, поэтому их нужно бояться...
Подумал, а может Кадыров гей... Не?
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Зачем сразу в Гаагу? Для начала этого абрека в камеру с активными пидорами посадить, а когда прочувствует горькую судьбу угнетенных женщин Востока, то тогда и в Гаагу можно.
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да, все, кацапы или скрытые или явные представители ЛГБТ.
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Цензор.НЕТФотоФоторепортаж"Кадырова в Гаагу": Во время первомайского шествия в Петербурге задержали около 10 ЛГБТ-активистов. ФОТОрепортаж
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