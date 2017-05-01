 На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт. ВИДЕО+ФОТО

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - отмечает издание.
Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.
Організатор першотравневої демонстрації в Харкові розповідає про безвіз "Наши дети будут работать там в борделях"- Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.
Учасників першотравневої демонстрації в Харкові змусили покладати квіти під прапорами України та під вигуки "Комуняку на гілляку" pic.twitter.com/hxWyljyB4g- Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.
Коммунисты несут плакаты с требованием остановить АТО,называя ее "гражданской войной" pic.twitter.com/5ul7nbSfYc- Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.
Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".
StudMedia опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:
Видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом.#Харьков pic.twitter.com/dfVepHMiBH- StudMedia (@StudMedia) 1 мая 2017 г.
Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL- Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.
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И как один умрём В борьбе за это...
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