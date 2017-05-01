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 На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт. ВИДЕО+ФОТО

Полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста.

В Харькове на пл. Конституции проходит первомайский митинг за "Мир, труд, май". Есть красные флаги, большинство присутствующих - пенсионеры, пишет УНИАН, передает Цензор.НЕТ.

"На митинге, который перерос в шествие, присутствуют антинатовские лозунги, а также призывы "остановить гражданскую войну" и "кровавую АТО", - отмечает издание.

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Сообщается, что проукраинские активисты заблокировали монумент, к которому участники первомайского митинга хотели возложить цветы - пустили их только под украинскими флагами.







На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 01На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 02На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 03На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 04На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 05На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 06На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт 07

Кроме того, полиция задержала одного из участников первомайского митинга, который напал на проукраинского активиста. А одна из участниц акции в Харькове принесла на мероприятие шарики в цветах "ХНР".

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StudMedia опубликовало видео конфликта между участником первомайского митинга и проукраинским активистом:





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Остановить АТО? Чтобы кацапсячая чума пришла по мне в дом? Слава Героям, которые защищают Украину от это чумы 21 века!!!
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Ввести закон запрещающий иждивенцам и получающие от государства зарплату выплаты ,пособие и помощь голосовать. Или на крайняк от ста чел. один голос.
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Смело мы в бой пойдём За власть Советов
И как один умрём В борьбе за это...
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смотрел сегодня на это дебильновато-нафталиновое стадо.там каждый второй бывший работник райкома-обкома.от кормухи сдвинули и мячтають вернутся.дебилы.хлеба по 16коп.уже не будет идиоты и пуцину вы накуй невперлись.дети захотят мыть туалеты на западе у вас придурков не спросят.товарищ в Англию на клубнику сваливал так его батя комуняка проклинал,зато когда тот вернулся то хфашисткими грошенятами сынка не побрезговал.....
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Ох и кони. Всю жизнь прожили под диктатом вождя, а сейчас когда у них его отобрали, им хоть земля гори под ногами, только дай страну с потемкинскими деревнями.
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныНа первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт. ВИДЕО+ФОТО
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