 На первомайской демонстрации в Харькове требовали остановить АТО: произошел конфликт. ВИДЕО+ФОТО

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Організатор першотравневої демонстрації в Харкові розповідає про безвіз "Наши дети будут работать там в борделях" - Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.

Учасників першотравневої демонстрації в Харкові змусили покладати квіти під прапорами України та під вигуки "Комуняку на гілляку" pic.twitter.com/hxWyljyB4g - Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.

Коммунисты несут плакаты с требованием остановить АТО,называя ее "гражданской войной" pic.twitter.com/5ul7nbSfYc - Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.

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Одному з демонстрантів на першотравневій демонстрації біля ІстМузею порвали плакат.Поліція відвела його в автобус.Відео: pic.twitter.com/Z8dPvG9CyL - Громадське Харків (@Hromadske_kh) 1 мая 2017 г.