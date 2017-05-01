EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Киевские новости, Фоторепортаж
  577  12
Все про:демонстрация (101) Киев (16966) Каплин (34) Олег Богачук (437)

 Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно. ФОТОрепортаж

В Киеве в день 1 мая левые силы провели несколько демонстраций.

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятия проходят спокойно.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 01

Партия "Социалисты" провела демонстрацию у арки Дружбы народов. Также принимали участие представители других партий и организаций.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 02

Манифестанты этой акции собирались в Мариинском парке и дальше двигались к арке.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 03

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 04

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 05

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 06

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 07

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 08

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 09

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 10

Социал-демократическая партия провела марш по Крещатику в направлении Европейской площади.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 11

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 12

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 13

В целом оба митинга собрали несколько тысяч человек.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 14

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 15

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 16

Порядок охраняла полиция.

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 17

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 18

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 19

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 20

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 21

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 22

Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно 23

Фото: Олег Богачук.
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Друже , хай святкують. Для людей похилого віку це свято.Я ще й сам на парад в свій час ходив з друзями. І маївки святкували.Дуже весело було.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
вот еще уродство с флажками - социалисты-утописты
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Так ось чому арку в кольори веселки пофарбували, щоб комуняки під нею акції проводили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Это те социаисты . которые в блоке с пр януковича и банду привели к власти? Что за ....
 показать весь комментарий
Ответить
 
Как же некоторых тянет обратно в совдепию. Но колесо истории перемололо совок. И обратного хода нет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мир Труд Травень
Какой олигофрен такое написал?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Из какого погреба поаылазили эти морозовцы-литвиновцы?
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПервомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно. ФОТОрепортаж
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти