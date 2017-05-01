 Первомайские демонстрации в Киеве проходят спокойно. ФОТОрепортаж

Как сообщает корреспондент Цензор.НЕТ, мероприятия проходят спокойно.
Партия "Социалисты" провела демонстрацию у арки Дружбы народов. Также принимали участие представители других партий и организаций.
Манифестанты этой акции собирались в Мариинском парке и дальше двигались к арке.
Социал-демократическая партия провела марш по Крещатику в направлении Европейской площади.
В целом оба митинга собрали несколько тысяч человек.
Порядок охраняла полиция.
Фото: Олег Богачук.
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Какой олигофрен такое написал?
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