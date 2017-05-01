 Представитель Испании на Евровидении сделал татуировку на украинском языке. ФОТО

"Теперь Евровидение и Украина будут частью меня навсегда", - прокомментировал исполнитель фото татуировки, на которой написано слово "Музыка" на украинском языке.
Now @eurovision & Ukraine will be part of me forever. Тепер Україна буде частиною мене назавжди Thanks: @mississippitattoostudio.school
Допис, поширений Manel Navarro Music (@manelnmusic) Кві 26, 2017 о 7:01 PDT
Манель Наварро, испанский певец, гитарист и автор песен, исполнит на конкурсе композицию Do it for your lover. Поскольку Испания относится к странам "большой четверки" он напрямую попадает в финал.
1 мая в Таиланде не менее 20 человек пострадали в результате попадания самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в «воздушную яму», сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов агентству ТАСС.
Отмечается, что самолет следовал из Москвы в Бангкок. По словам Соснова, у пострадавших множественные переломы. Он добавил, что среди них есть и россияне, и иностранцы. Заведующий консульским отделом предположил, что пострадали те, кто не был пристегнут.
Всех пострадавших доставили в больницу в Бангкоке, сказал Соснов.Представляете как кацапы обосрались?
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Херово вас готують ваші куратори .Передай їм що вони долбойбои
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