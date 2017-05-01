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Все про:Евровидение (631) Испания (342)

 Представитель Испании на Евровидении сделал татуировку на украинском языке. ФОТО

Представитель Испании на Евровидении-2017 Манель Наварро сделал татуировку на украинском языке.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом он сообщил в своем Instagram.

"Теперь Евровидение и Украина будут частью меня навсегда", - прокомментировал исполнитель фото татуировки, на которой написано слово "Музыка" на украинском языке.


Манель Наварро, испанский певец, гитарист и автор песен, исполнит на конкурсе композицию Do it for your lover. Поскольку Испания относится к странам "большой четверки" он напрямую попадает в финал.
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Самолет «Аэрофлота» следовал из Москвы в Бангкок, когда попал в «воздушную яму», у пострадавших пассажиров множественные переломы, сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Таиланде Владимир Соснов.
1 мая в Таиланде не менее 20 человек пострадали в результате попадания самолета российской авиакомпании «Аэрофлот» в «воздушную яму», сообщил заведующий консульским отделом посольства РФ в Таиланде Владимир Соснов агентству ТАСС.
Отмечается, что самолет следовал из Москвы в Бангкок. По словам Соснова, у пострадавших множественные переломы. Он добавил, что среди них есть и россияне, и иностранцы. Заведующий консульским отделом предположил, что пострадали те, кто не был пристегнут.
Всех пострадавших доставили в больницу в Бангкоке, сказал Соснов.Представляете как кацапы обосрались?
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іностранці були пристебнуті, а ужраті кацапи, що шарахались і варили воду по салону, падали на усіх і ломали кістки і собі і людям...
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Доклевывают распятого русскоязычного мальчика..
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Вони,я сподіваюсь,усвідомлюють,що у нас в країні іде війна і гинуть українці із-за хуйла російського?!
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Честно говоря, плевать им на это. Споют тут свои песни и свалят. Ну может подцепят шлюшек где-то на Крещатике. И потом все равно уедут.
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Фашіствующіє молодчікі заставілі под дулам автомата! РФ сазиваєт внеочередную сесію ООН.
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и тети, и дяди, включая троюродных! Такова природа нашей власти - не могут не воровать.
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Може то він на другий день чийогось весілля так перевдягнувся. Перестаньте переслідувати чоловіка за нізащо.
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Тю, не обязательно. И у меня такие есть, когда лет 25 назад в детском лагере вожатым был - это и участие в конкурсах с детьми, и КВН с соседними лагерями, и вожатские концерты. Например, Вы думаете под Школа танцев Соломона Пляра можно что-то серьезное исполнять?
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По слухам чувак послушал Один в Каное - Небо. И сказал что ничего более прекрасного в своей жизни не слышал
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Треба ще бандуру выбить.Як що все струны здюжае,можно и Трезуб набить
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Зэки ГУЛАГА на сердце делали Тату чЛенина и Сралина,а вождя пролетайрятского Майдана 7 ноября 1917 года Льва мТроцкого почему то не увековечили..
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ну раз ти всім тут розказуеш що тобі 70 років то ти повинен знати для чого робилися ці татуювання з фейсами Сраліна і Членіна.
Херово вас готують ваші куратори .Передай їм що вони долбойбои
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Надеюсь, что после самого конкурса туда еще и трезубец добавится. Однажды побывавший в Украине никогда уже не перестанет любить ее. Ucrania es mi corazon .
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Цензор.НЕТФотоОбществоПредставитель Испании на Евровидении сделал татуировку на украинском языке. ФОТО
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