 За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.
"Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 г. составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем 8%. В целом за год у нас рост доходов украинцев более чем 37%.Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец-то опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца", - заявил Гройсман.
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це невідомі, маленьки) працівники статистики)), яки тихенько роблять покращенння,
на які, потім поилається гося, та інші владні поци)!
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Вообще-то надо чтобы ему кто-нибудь сказал,что сегодня 1 мая, а не 1 апреля! Бо як казав Азаров:"Я трiшки запi*дився"
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-преображенский : тов.Шариков,вы сегодня душили душили сколько штук за день?
-Филипыч, гони бабло с процентами, котов задушили 5 000 ,кошек 10 000,а премию от ДомКома я скачаю лично со Швондера..
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.....- як довго всі чекали таких месій...
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