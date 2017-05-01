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 Политика Украины
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Все про:Госкомстат (244) доходы (494) зарплата (1698) инфляция (770) статистика (334) цены (2090) Гройсман (2865)

 За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика

зарплата статистика гройсман дозоды

По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 г. составила 6752 грн. Это вдвое больше, чем минимальная зарплата, и на 8,7% больше показателя февраля.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал премьер-министр Владимир Гройсман, передает Цензор.НЕТ.

"Хорошая новость. По данным Госстата, средняя зарплата штатного работника в Украине в марте 2017 г. составила 6752 грн. Это вдвое больше минимальной зарплаты и на 8,7% больше показателя февраля. Такой рост вполне соответствует росту промышленного производства, которое в марте выросло более чем 8%. В целом за год у нас рост доходов украинцев более чем 37%.Учитывая, что показатель инфляции за этот период составил около 15%, можем смело говорить, что рост зарплат наконец-то опережает рост цен. А это то, чего мы хотим: показатели экономического роста конвертируем в реальное благо для каждого украинца", - заявил Гройсман.

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За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман 01
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я знаю, хто в Україні справжні молодці! )))
це невідомі, маленьки) працівники статистики)), яки тихенько роблять покращенння,
на які, потім поилається гося, та інші владні поци)!
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Прочитав заголовок ,задумалась, может я не украинка? Или каких именно украинцев он имел ввиду? Это типа "средняя температура по палате"? Ну если сложить з/п 200 тыс/мес и 3,200/мес, то оно может и больше получится. Классно они считают!
Вообще-то надо чтобы ему кто-нибудь сказал,что сегодня 1 мая, а не 1 апреля! Бо як казав Азаров:"Я трiшки запi*дився"
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С учетом падения гривны в 3 раза,сегодня минимальная зарплата должна быть в районе 8 тысяч,в зависимости от квалификации или разряда
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Даже бля.ь нема що и сказать...) Там дальше много матюкив...
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Интересно о чьих(!!!) "зарплатах" гутарит премьер-министр?🤔🤔🤔
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этих, плять, рефурматарав - идиётав срочно лечить через повешення, иначе стране труба. страна в глубокой шопе, а оно про повышение своих доходов рапортуе.
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так это ж средняя зарплата штатного работника
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Грося, бросай бухать с утра! Пенсам, у кого больше минималки, за 5 лет не добавили ни копейки. Расскажи про рост их доходов.
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твари у кого повысились доходы?у депутатов и провластных дегенератов повысились?Да вы уже всех ободрали до нитки скоты
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:D
-преображенский : тов.Шариков,вы сегодня душили душили сколько штук за день?
-Филипыч, гони бабло с процентами, котов задушили 5 000 ,кошек 10 000,а премию от ДомКома я скачаю лично со Швондера..
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Это первомайская шутка ? Гройсман , жги еШШо.За год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман - Цензор.НЕТ 8230
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Гройсман, ну ты же не идиот. Как выросли доходы граждан, если пенсия у инвалида 2 - й группы за три года ни на копейку не увеличилась. Ты, дружишь в арифметикой или только отнимаешь и делишь???
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учитывая что в небольшом городе охранник в атб 4тыс кассир 4800 то 6752 грн вполне реальная цифра
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А дык назовы мэни в небольшом городке таку зарплату ? Шыш в 1600 грн...больше не дают при том шо тым кому за 40-к работы воще нэма..
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Реальные цифры смотри на сайте пенсионного фонда, там за февраль 5600
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Шо то они всё про "доходы", про РАСХОДЫ ни слова.
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А потому , что расходы увеличились в двое .
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Дык жыты стало добрэ,жыты стало вэсэлишэ...а там гляды и ты на нэбэсах...
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о, ще 25-ть років і грося (читай петя) "виведе" економічні показники" (на папері) до тих "пАпередників"
.....- як довго всі чекали таких месій...
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шоб твои дети так жили , с постоянно растущим благосостоянием ....сука
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"Горобцы"добрэ знають шо и як надурить дурных лохив-побильше обещай та брэшы...
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когда таки речи доносятся с кресла ПРЕМЬера, то становится ясно, что даже люба чупакабра, с того места, сказала бы шось более правдивое...
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Зато цины ростут как на дрожжах хлиб при том шо курс бакса стабилен...
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныЗа год доходы украинцев выросли на 37%: рост зарплат наконец-то опережает рост цен, - Гройсман. Инфографика
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