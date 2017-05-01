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Все про:взрывчатка (719) МВД (8261) Одесса (5537) Нацполиция (7169) провокация (1165) теракт (2087) терроризм (20193) Шкиряк (522)

 В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк. ВИДЕО+ФОТО

Подразделения МВД готовы к любым вызовам и не допустят никаких попыток дестабилизации и расшатывания ситуации.

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ.

"Внимание! Сегодня ночью в Одессе предотвращен возможный террористический акт в районе Куликова поля! Во время патрулирования и проведения контртеррористических мероприятий, полицейские обнаружили рюкзак со взрывчаткой. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции и СБУ. В чемодане были обнаружены граната "Ф-1", граната "РГД-2 Б", имитационный патрон, электродетонаторы, запалы, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400. Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются", - рассказал он.

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В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк 01В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк 02В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк 03В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк 04В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк 05


"Российские спецслужбы и внутренние антигосударственные деструктивные силы во главе с "Оппоблоком" не оставляют намерений дестабилизировать ситуацию в стране во время майских дней в Одессе и других регионах. Уверяем, им это не удастся! Сейчас подразделения Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС работают в усиленном режиме. В Одессе повышен уровень террористической угрозы в связи с проведением массовых мероприятий 2-9 мая. Совместно с подразделениями СБУ активно проводятся контртеррористические мероприятия. Еще раз просим одесситов и гостей города с пониманием относиться к действиям правоохранителей, это ради безопасности самих граждан. Подразделения МВД готовы к любым вызовам и не допустят никаких попыток дестабилизации и расшатывания ситуации. Ответ на провокации будет решительным. В случае попыток посягательств на территориальную целостность и возникновения прямой угрозы жизни мирных граждан, мы применим все необходимые средства, которые определены Законом и Конституцией Украины", - резюмировал Шкиряк.

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Та шя там и атомную бомбу легко обнаружат,плюс рязанскую десантуру в засаде !
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Я даже источник знаю: кремлядская методичка называется🙂
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так шкиряк и подкинул, другие шкиряки нашли- видимость работы
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Зорян подкинул рюкзак. Шкиряк - обнаружил.
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ето цирк от мусарни собакова в исполнении вышкирка просто стыд еще щс проспится трепетная лань сабакова антонина напишет о подвиге беркутни-корд по предотвращению теракта
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Начались "героические" будни мусоров.А где антоха,время получать медали))))
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Главное булки не расслаблять! "Подарков" к Евровидению ещё есть.... и думаю немало.
А вот эта прикольно...
Обнаруженные боеприпасы обнаружены и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются", - рассказал он.
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"Российские спецслужбы и внутренние антигосударственные деструктивные силы во главе с "Оппоблоком" не оставляют намерений дестабилизировать ситуацию в стране..." Источник:http://censor.net.ua/p438483

Жеппоблок, конечно, премерзкая клоака, но я бы его роль не преувеличивал. Там должен быть другой "блок".
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Да все правильно, нафиг там ватные сборища....
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А в засаде посидеть и поймать того кто за чемоданом придет слабо? Так иногда Одесские таможенники подбрасывали на судах ЧМП "ничейную"контобанду-и показатели работы есть и сажать ни кого не надо.
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Кого поймать? Зоряна? Или Шкиряка?
Сами положили, сами нашли, сами об этом рассказали.
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Шкиряк и антоха,хватит коменты спамить .
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Чемодан, с разобраными взрывными устройствами? На Куликовом поле?
Вот нах он там террористам нужен в "нерабочем" состоянии?
Правильно, в таком состоянии он там нужен СБУшникам.
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Даже если и так, нехер вам там ватникам свои шабаши устраивать.
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рюкзак Аваксова...підкладував Зорян ...доповідає Шкіряк...во сюжет закрутили...
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а голубан також там в Одесі на СТОРОНЄ ДАБРА І ПРАВАПАРЯДКА стоїть ?
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...«Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина!» В сети припомнили слова великого актераВ Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк - Цензор.НЕТ 1978
«Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина!» В сети припомнили слова великого актераНакануне 9 мая в соцсетях начали активно постить фразу известного советского актера Леонида Броневого: «Я страшную вещь скажу: даже Гитлер и то лучше Сталина!»«Все наши беды, между прочим, от того, что добра мы не помним. Например, что получили за эту Победу те, кто воевал, кому они в результате нужны? Лет семь или 10 назад по телевизору сюжеты, снятые в России и Германии, показали: лежит старый наш фронтовик, без ног, в каком-то углу закопченном, рядом страшные, уродливые протезы валяются (кто только их сделал?), и потом - Мюнхен, уютный домик, клумбы с цветами, дорожки песочные… По одной из них к своему «мерседесу» старичок бодро шагает - бывший солдат вермахта: в жизни не скажешь, что обеих ног у него нет! Так кто победил, спрашивается, мы или они?», - отметил Броневой.По его словам, «товарищу Сталину» и всем последующим товарищам и господам абсолютно наплевать на то, что кто-то на войне потерял здоровье.Напомним, Леонид Броневой является Заслуженным артистом РСФСР, Народным артистом РСФСР, СССР и Украины.http://antikor.com.ua/articles/165685-ja_strashnuju_veshchj_skahu_dahe_gitler_i_to_luchshe_stalina_v_seti_pripomnili_slova_velikogo_aktera
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Здравомыслящий ветеран ВОВ говорит правду. Запрещено для показа на России

https://youtu.be/KKMQdAB6JZQ
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пильнувати треба добре, мордор зараз як воша лізе в Україну!! смерть ворогам України!!!!
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Нормальный Президент давно бы ввел визы в воюющей стране.
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а админы цензора всегда готовы такую фигню кладывать ..молния прям
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Ну, уж раз шкиряк сказал, зорян обязательно предотвратит
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Гексоген Путлера есть в наличии каждой кремлевской банды...Это фишка кремлевских шакалов..
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк. ВИДЕО+ФОТО
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