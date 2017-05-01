 В Одессе предотвращен возможный теракт: обнаружен рюкзак со взрывчаткой в районе Куликова поля, - Шкиряк. ВИДЕО+ФОТО

Об этом на своей странице в Фейсбуке написал советник министра внутренних дел Украины Зорян Шкиряк, передает Цензор.НЕТ "Внимание! Сегодня ночью в Одессе предотвращен возможный террористический акт в районе Куликова поля! Во время патрулирования и проведения контртеррористических мероприятий, полицейские обнаружили рюкзак со взрывчаткой. На место немедленно прибыла следственно-оперативная группа Нацполиции и СБУ. В чемодане были обнаружены граната "Ф-1", граната "РГД-2 Б", имитационный патрон, электродетонаторы, запалы, аккумуляторная батарея и тротиловая шашка ТШ-400. Обнаруженные боеприпасы изъяты и направлены на экспертизу. Все обстоятельства устанавливаются", - рассказал он.

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"Российские спецслужбы и внутренние антигосударственные деструктивные силы во главе с "Оппоблоком" не оставляют намерений дестабилизировать ситуацию в стране во время майских дней в Одессе и других регионах. Уверяем, им это не удастся! Сейчас подразделения Нацполиции, СБУ, Нацгвардии, ГСЧС работают в усиленном режиме. В Одессе повышен уровень террористической угрозы в связи с проведением массовых мероприятий 2-9 мая. Совместно с подразделениями СБУ активно проводятся контртеррористические мероприятия. Еще раз просим одесситов и гостей города с пониманием относиться к действиям правоохранителей, это ради безопасности самих граждан. Подразделения МВД готовы к любым вызовам и не допустят никаких попыток дестабилизации и расшатывания ситуации. Ответ на провокации будет решительным. В случае попыток посягательств на территориальную целостность и возникновения прямой угрозы жизни мирных граждан, мы применим все необходимые средства, которые определены Законом и Конституцией Украины", - резюмировал Шкиряк.