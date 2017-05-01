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 Общество, За рубежом
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Все про:арест (10239) задержание (5588) Иран (435) контрабанда (1836) оружие (3875) Россия (70248) терроризм (20191) Турция (1945)

 Гражданин Ирана задержан в Турции по подозрению в контрабанде оружия российского производства из Украины. ФОТО

Турецкие власти арестовали гражданина Ирана по подозрению в контрабанде из Украины производимых в России компонентов противотанковых ракетных комплексов.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, чиновники считают, что задержанный планировал доставить эти компоненты террористической группе.

Турецкая таможня и Министерство торговли заявили, что мужчина был задержан в городе Зонгулдак на побережье Черного моря после обыска его грузовика, который был перевезен по морю из Украины.

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Как говорится в заявлении Министерства, в документах перевозчика грузом были указаны подгузники, но фактически транспортировались главные компоненты двух противотанковых ракетных комплексов российского производства. По информации турецких властей, такие используются вооруженными группами, среди которых "Исламское государство" и курдские повстанцы.

Подозреваемый взят судом под арест.

Гражданин Ирана задержан в Турции по подозрению в контрабанде оружия российского производства из Украины 01

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Жаль, что не пишут этническую составляющею этого террориста, а просто гражданин Ирана. Хотя догадаться это можно.
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Там корабль. С нефтью контрабандной задержали. Украинцы отстреливались три часа . Теперь оружие. с Украины. Рашка не устает Организовывать поводы по созданию иммиджа украинцам плохого. Что что, а на Чечне 20 лет тренировались.
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Типичная подставка

Но кто-то из украинской таможни эти подгузники оформил

Если завтра не будет за решеткой...
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Когда из Крыма везут Оружие одна из общих этносов россии и Ирана, то получается из Украины.
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К стати,а действительно, не из Крыма ли тащили эти компоненты? Что то в парашных новостях про это молчат.
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Любая конспирология отдыхает: иранец везет российское оружие из Украины в Турцию.
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Скорей всего документы что "с Украины" - липа, А прибыл прямиком из РФ.
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Догадайтесь еще какая нация легко об этом договаривается в Иране, россии и Украине.
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Цензор.НЕТФотоОбществоГражданин Ирана задержан в Турции по подозрению в контрабанде оружия российского производства из Украины. ФОТО
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