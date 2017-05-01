 Гражданин Ирана задержан в Турции по подозрению в контрабанде оружия российского производства из Украины. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, чиновники считают, что задержанный планировал доставить эти компоненты террористической группе.
Турецкая таможня и Министерство торговли заявили, что мужчина был задержан в городе Зонгулдак на побережье Черного моря после обыска его грузовика, который был перевезен по морю из Украины.
Как говорится в заявлении Министерства, в документах перевозчика грузом были указаны подгузники, но фактически транспортировались главные компоненты двух противотанковых ракетных комплексов российского производства. По информации турецких властей, такие используются вооруженными группами, среди которых "Исламское государство" и курдские повстанцы.
Подозреваемый взят судом под арест.
1961 13
Лидер белорусской оппозиции Статкевич арестован накануне акций протеста(17)
Украинский боец погиб на Луганщине, еще 2 ранены, - штаб АТО(11)
У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО(36)
Военнослужащие задержали три грузовика с контрабандой в зоне АТО(24)
Мерил Стрип поддержала Олега Сенцова. ФОТОФАКТ(0)
Сегодня на Донбассе 1 боец погиб, 6 ранены: зафиксировано 28 обстрелов позиций ВСУ(16)
Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж(28)
Ответить
Ответить
Ответить
Но кто-то из украинской таможни эти подгузники оформил
Если завтра не будет за решеткой...
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить