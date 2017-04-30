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 Сайт Booking.com "вернул" оккупированный Крым Украине, - Луценко. СКРИНШОТ

Международный сайт бронирования жилья Booking.com изменил информацию о принадлежности оккупированного Крыма.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко на Facebook.

"Прокуратурой Автономной Республики Крым в декабре 2016 года начаты уголовные производства по соучастию должностных лиц компании Booking.com International B.V. (Booking.com) в помощи в использовании незаконно приобретенного имущества и в содействии в нарушении порядка въезда / выезда на временно оккупированную территорию АР Крым (ст. 332-1 и ст. 191 Уголовного кодекса). В процессе досудебного расследования прокуратурой автономии, в частности, изучалось отображение на сайте компании Booking.com информации о принадлежности территории полуострова Крым, а именно неотнесение его к территории Украины", - напомнил он.

"Сегодня компания Booking.com сообщила прокуратуре АР Крым, что соответствующая информация была исправлена. Сейчас на сайте Booking.com при обозначении места расположения определенного объекта недвижимости в Крыму после информации о конкретном населенном пункте указывается, что он находится на территории государства Украина. Также компания Booking.com учла другие замечания прокуратуры и сообщила, что ею приняты дополнительные меры во исполнение санкций ЕС для предотвращения использования ее веб-сайта для осуществления поездок в Крым в туристических целях", - информирует генпрокурор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сайт Booking.com ввел особый режим бронирования недвижимости в оккупированном Крыму

Сайт Booking.com вернул оккупированный Крым Украине, - Луценко 01

(Скриншот со страницы Юрій Луценко)
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