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Все про:граница (2941) задержание (5586) Закарпатье (1385) контрабанда (1833) пограничники (1204) Румыния (477) сигареты (590) река (19)

 У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО

В Закарпатской области задержаны 5 человек, которые пытались нелегально переправить через границу почти 2500 пачек сигарет.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Деловое во время патрулирования реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники заметили двух человек. Неподалеку было обнаружено пять пакетов с сигаретами Marble (почти 2,5 тысячи пачек).

Впоследствии пограничники задержали еще 5 мужчин, одетых в гидрокостюмы.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Группировка, втянувшая в контрабанду сигарет 16 несовершеннолетних, задержана на Волыни


У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Только один вопрос: почему они (я о контрабандистах) не утонули? Часто радикальные способы борьбу результативнее.
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И валюту зарабатывают для страны, когда некоторые по панамам не успевают вывозить.
Им медали надо давать.)))
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По 500 пачек на спортсмена-подводника. Дыхалку тренеруют. Спецпрограмма.
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А им делать,люди тоже хотят жить!!по новому.
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Не правда - це , як раз "жити по старому" - вони там контрабасом вже цілими поколіннями займаються ..))
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Дело века)))Ничего не меняется в этой стране))
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Ни себе чего !!! Ихтияндры ??? А они разве так много курят?

У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах - Цензор.НЕТ 2171
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По 500 пачек на нос. Всё сходится. К концу 100-й пачки будет то, что на них написано. Минздрав... и т.д.
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ПАЦАНЫ ПРОСТО СОБРАЛИСЬ РАКОВ ПОЛОВИТЬ...Одно слово - ХУНТА ЗВЕРСТВУЕТ!!!
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пора бригаду обкуренных ихтивуек формировать для дебоша в намкрыше
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А у реки, а у реки, а у реки
На пятой ходке
Спалились мужики
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Пацаны собрались в кругосветку под водой, вылезли перекурить.
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Аквалангисты - это хорошо! была в 90 х такая пестня
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Скоро нас законы базаровских барыжников сейчас при власти из 90-х заставят нас, курящих выращивать табак у себя в огороде, у кого огород есть. Или на балконе. Сами падлы пожрать в реторан ходят за 900 гривен на один обед, мрази и кубинскую сигару после жратвы любят выкурить за 300 гривен штука.
Мы, в Украине без матушки Гильотины на Майдане в Украине так и будем каждые 5-6 лет слюни подбирать после хождения в рестораны за нас счет "наших" депутатов или чиновников на пожрать ими в ресторан в обед за 1 500 гривен в одночастье. Сука позор, столько людей погибло ни за что. Противно.
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Территория начинает называться ГОСУДАРСТВОМ, когда она начинает жить по одним ЗАКОНАМ, ОДИНАКОВЫМ ДЛЯ ВСЕХ. Когда она управляется ИЗ ОДНОГО ЦЕНТРА. Когда силовые структуры ВЫПОЛНЯЮТ ПРИКАЗЫ, а не посылают на ЙУХ командиров и Президента вместе с ними. Сегодняшняя роSSия - это единый кулак. Атакующий соседей меч. Страна делает то, что решает её правительство, парламент и суд. А вот Украина - это совсем не единый, цельный щит. Отдельные регионы Украины не подчинены единой воле правителей-защитников Отечества. Регионы Украины плевали на Крым, на АТО и на Евровидение. Люди тупо выживают. Современная Украина напоминает государство Речь Посполитя во 2-й половине 18 в. Поинтересуйтесь, что стало с этой великой страной в 1772г., 1793г. и в 1795гг. P.S. Пока украинцев не приведут к повиновению и не ЗАСТАВЯТ воевать, толку не будет. Слава Руси-Украине!
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Хлопці відкрили сезон підводного плавання з нагрузкою по 500 пачок
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Може у них таке хобі?
Одні під водою ялинку наряджають, шампанське п'ють.
А цим, мабуть, закортіло покурити під водою...
Кожному своє!
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО
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