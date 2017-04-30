 У реки на румынской границе найдены 2500 пачек сигарет и задержаны 5 человек в гидрокостюмах. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, у села Деловое во время патрулирования реки Тиса, по которой проходит граница с Румынией, пограничники заметили двух человек. Неподалеку было обнаружено пять пакетов с сигаретами Marble (почти 2,5 тысячи пачек).
Впоследствии пограничники задержали еще 5 мужчин, одетых в гидрокостюмы.
(Фото Госпогранслужбы)
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Им медали надо давать.)))
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На пятой ходке
Спалились мужики
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Мы, в Украине без матушки Гильотины на Майдане в Украине так и будем каждые 5-6 лет слюни подбирать после хождения в рестораны за нас счет "наших" депутатов или чиновников на пожрать ими в ресторан в обед за 1 500 гривен в одночастье. Сука позор, столько людей погибло ни за что. Противно.
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Одні під водою ялинку наряджають, шампанське п'ють.
А цим, мабуть, закортіло покурити під водою...
Кожному своє!
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