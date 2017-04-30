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 Общество
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Все про:задержание (5583) конфликт (686) Львов (3413) Нацполиция (7162)

 Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове. ФОТОрепортаж

Во Львове произошел массовый конфликт. Задержаны более 30 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на оперативную линию 102 поступила информация о нарушении общественного порядка на улице Клепаровской, возле стадиона СКА. Правоохранители задержали более 30 участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.

Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.

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Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове 01Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове 02Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове 03Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове 04

(Фото полиции Львовской области)
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хлопці відпочивали,
готувались до дачі (лопата)
та до приготування шашликів(сокира)...
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А нафуя молоток і розвідний ключ ? Мали сантехніку лагодити ?
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«Россия на майские праздники уже традиционно пытается показывать десятки тысяч людей на куликовом поле в Одессе, чтобы дальше воплощать свои планы по дестабилизации, прикрываясь массовой поддержкой населения города.
С учетом того, что этой поддержки нет, кремль ежегодно пытается создать ее искусственно, используя своих агентов в городе и выделяя астрономические суммы. И если с деньгами у наших врагов проблем нет, то вот с агентурой давно начались проблемы... Агент «Локоть» был направлен в Одессу для выполнения некоторых задач (ФСБ РФ- ред.). При выполнении поставленной задачи российскими спецслужбами, а именно обеспечения массовки на 2 мая, агент «Локоть» случайно встретил нас и любезно согласился рассказать свою историю. Локоть, Джеймс Локоть - агент ФСБ», - пишут активисты.В этот раз российские спецслужбы мужчину направили в Одессу для того, чтобы на 2 мая собрать массовку в количестве от 5 до 10 тысяч человек.Однако, как выяснили активисты, это не первое «боевое задание» провокатора! Остальные украинские города , не есть исключением для дестабилизации обстановки в Украине !
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Прям очень интересно,что это за происшествие с массовыми разборками.
Из-за чего? Обычный криминал ?
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Разводной ключ, дымовуха, молотки, топор, саперная лопатка - запрещенные предметы?
Скоро яйца запретят мужикам носить.
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Цензор.НЕТФотоОбществоПолиция задержала 30 участников конфликта во Львове. ФОТОрепортаж
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