 Полиция задержала 30 участников конфликта во Львове. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, на оперативную линию 102 поступила информация о нарушении общественного порядка на улице Клепаровской, возле стадиона СКА. Правоохранители задержали более 30 участников конфликта. У них изъяты запрещенные предметы.
Сейчас полицейские устанавливают личности задержанных и обстоятельства происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства.
(Фото полиции Львовской области)
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готувались до дачі (лопата)
та до приготування шашликів(сокира)...
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С учетом того, что этой поддержки нет, кремль ежегодно пытается создать ее искусственно, используя своих агентов в городе и выделяя астрономические суммы. И если с деньгами у наших врагов проблем нет, то вот с агентурой давно начались проблемы... Агент «Локоть» был направлен в Одессу для выполнения некоторых задач (ФСБ РФ- ред.). При выполнении поставленной задачи российскими спецслужбами, а именно обеспечения массовки на 2 мая, агент «Локоть» случайно встретил нас и любезно согласился рассказать свою историю. Локоть, Джеймс Локоть - агент ФСБ», - пишут активисты.В этот раз российские спецслужбы мужчину направили в Одессу для того, чтобы на 2 мая собрать массовку в количестве от 5 до 10 тысяч человек.Однако, как выяснили активисты, это не первое «боевое задание» провокатора! Остальные украинские города , не есть исключением для дестабилизации обстановки в Украине !
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Из-за чего? Обычный криминал ?
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Скоро яйца запретят мужикам носить.
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