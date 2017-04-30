 У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время патрулирования пограничники Мариупольского отряда заметили в море моторную лодку "Амур" с двумя мужчинами. У граждан не оказалось разрешения на специальное использование водных биоресурсов, а также журнала учета изъятых водных биоресурсов. В лодке находились ящики с более чем 4 тыс. особей бычка. Общая сумма ущерба составила почти 140 тыс. гривен.
В отношении граждан Украины составлены протоколы по ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил использования объектов животного мира).
(Фото Госпогранслужбы)
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Не в первый раз таким позором по борьбе с простыми людьми хвастаются.
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На всех "простых людей" бычков не напасешься, если у каждого будет цепляться по 4 тыс.
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Не Насировым же!
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40 кг рыбы за 140 000 грн? Идиоты?
Преступные законы и их исполнители.
Этого бычка в июле будет дохлого на пляжи выбрасывать. А люди ловили на продажу или для поесть. Убейте рыбаков в назидание тем, кто не откупается от органов "правопорядка"
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канфіскавана 4 тыс. бычков НАХ! Я сижу млять в БЕЛВРУСI и мару пра хоць бы аб 200г гэтых тварын,сумна i зайздросна у нас мора увогуле няма.
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