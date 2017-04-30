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Все про:Азовское море (129) браконьерство (92) задержание (5583) пограничники (1202) рыба (119) Донецкая область (4065)

 У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн. ФОТО

рыба браконьеры лодка

В Азовском море задержаны двое мужчин, осуществлявшие незаконный вылов рыбы.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время патрулирования пограничники Мариупольского отряда заметили в море моторную лодку "Амур" с двумя мужчинами. У граждан не оказалось разрешения на специальное использование водных биоресурсов, а также журнала учета изъятых водных биоресурсов. В лодке находились ящики с более чем 4 тыс. особей бычка. Общая сумма ущерба составила почти 140 тыс. гривен.

В отношении граждан Украины составлены протоколы по ст. 85 Кодекса об административных правонарушениях (нарушение правил использования объектов животного мира).

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Азовском море браконьеры выловили 21 тонну бычка на 2,4 млн грн. ФОТО

У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн 01

(Фото Госпогранслужбы)
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Неужели погранцы всех бычков пересчитали? Респект мужикам!
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Впаять немерянный штраф или посадить, бычки хлопцам на фронт.
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Ага, пусть сидят-чистят, поминают тебя "добрым словом".
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Бычка(окунеобразного) в тараньку(карповые)??? Это как?
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Предлагаю ловить людей просто на улицах, впаивать немерянные штрафы и на фронт.
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Что-то бычки дороговатые. Если в браконьера 1 штука с ракушками получается 35 гривен. Наверно у писателей напряженка с арифметикой.
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С мозгами у него напряжёнка.
Не в первый раз таким позором по борьбе с простыми людьми хвастаются.
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Ну да. Сидел себе в лодчонке "простой люд", никого не трогал, от скуки закинул удочку, а тут их как нацеплялось!
На всех "простых людей" бычков не напасешься, если у каждого будет цепляться по 4 тыс.
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Чем вы хвастаетесь?
40 кг рыбы за 140 000 грн? Идиоты?

Преступные законы и их исполнители.
Этого бычка в июле будет дохлого на пляжи выбрасывать. А люди ловили на продажу или для поесть. Убейте рыбаков в назидание тем, кто не откупается от органов "правопорядка"
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это сумма штрафа за каждую браконьерскую особь. не перегибать!!!!
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Я бы продал бычков по 35 грн штучка , оказывается у меня кот как в Париже жрет .
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Штраф в 10-и кратном размере или 20-и. А стоимость .конечно. другая
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У браконьерау у Азоусiм морэ
канфіскавана 4 тыс. бычков НАХ! Я сижу млять в БЕЛВРУСI и мару пра хоць бы аб 200г гэтых тварын,сумна i зайздросна у нас мора увогуле няма.
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Если бы у вас бычок стоил 35 грн , Лука бы нерестился каждую неделю .
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На этих бычков смотреть противно, не то что есть.
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Ага, де Ви таких котів бачили ? Як не хоче, то не їстиме. Буде горлати, ходитиме за тобою, поки не даси щось інше.
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Дружина так виховала , дає три хвоста і закриває в гараж . Це в мене ще можна щось випросити , в неї зась .
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35 гривен (1.5 дорала) у нас стоит пару раз отлить сходить в отхожее место или один раз раз на маршрутке отъехать , так что нас ХЗ чем испугаешь, уж тоЧна нИ бЫчками за : цена 1.49 за банку = 60 центофф за банку = 40 гривен . Гы ! https://gipermall.by/catalog/red/?rubric=500000101&page=4 1. 57 уже, ёпта!У браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн - Цензор.НЕТ 8887
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Хороший учитель по биологии тебе попался в свое время .
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Азов скоро умрёт с такими темпами браконьерства. помню, когда я малым был, на косе осетры плавали, сейчас нихера нет, кроме бычка и мелкой камбалы.
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ХЗ как сейчас , но еще лет 5 назад проезжая там можно было купить и осетра и икру .
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очень мало. у меня товарищ работал в заповеднике, говорил, шо всё плохо сейчас
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Когда еду в Болгарию или Грецию , румыны при пересечении Дуная продают осетров толпами .
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надо, чтобы, как в Канаде, за вылов осетров 3 года тюрьмы или 100 штук баксов штраф.
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Ну осетра как бы нет , но форель у нас многие разводят , насколько знаю в Украине и осетра разводят
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разводят, да, но ка реликты, в природной среде, осётр должен жить. это экология. это рукотворный лес недалеко от того места, где живет моя мама, в Израиле. нужно любить и беречь свою землю...
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Красиво , но с лесами у нас тоже пока нормально , пока барыгам невыгодно их с гор спускать .
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вот просто представь, в Украине такое богатство - это дар Бога и природы, а в Израиле огромный труд.
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За часи СРСР за осетра давали 100 руб. за голову і 2 роки за гратами !!!! ))))
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Шоколадный барыга и сюда добрался..усё хочет украсть и уничтожить у "прекрасного" народа.. ..
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Супер важные сообщения для страны. Аж 4000 бычков споймали как то не так и вся страна должна об этом знать.
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Интересно было бы посмотреть на того кто считал бычков Один бычок, два бычок, три бычок...
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Іх лише зважують, а далі дуже проста аріфметика !!! ))))
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Если б цензор писал только правду, то все читающие впали б в депрессию и безнад'гу. А то вот смотри - про перемогу над бічками сообщил. Сразу в носу закрутило и аппетит поднялся. А это уже хоть и не оптимизм, но тяга к жизни. Цензор, давай про перемогу над водкой и куривом. Сразу всем жить захочется.
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ браконьеров в Азовском море изъято 4 тыс. бычков на 140 тыс. грн. ФОТО
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