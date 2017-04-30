EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Общество
  3137  38
Материалы по теме:
Все про:актер (245) Найем (370) политзаключенные (587) Сенцов (372)

 Актриса Мерил Стрип выступила в поддержку Сенцова. ФОТО

Американская актриса Мерил Стрип поддержала незаконно осужденного в России украинского режиссера Олега Сенцова.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Мустафа Найем.

Смотрите также: Сенцов передал послание на церемонию вручения ему награды американского ПЕН-центра: "Тюрьма - это мясорубка человеческих судеб". ДОКУМЕНТ

"Мерил Стрип - настоящая героиня американских СМИ. Актриса - едва ли не единственной представительницей творческого класса, кто говорит о Дональде Трампе все, что думают журналисты и правозащитники, не называя его имени и не опускаясь до прямых оскорблений. Помимо прочего, трехкратная обладательница Оскара еще и давний друг и партнер американского ПЕН-центра, где мы побывали в этом году по случаю присуждения премии украинскому режиссеру Олегу Сенцову. После традиционной фотосессии мы оказались в нескольких метрах, и я решил, что раз уже так получилось, госпожа Стрип могла бы стать еще одним адвокатом нашего крымчанина. К моему удивлению, актриса была в курсе, что среди номинантов премии есть осужденный режисер, но всех подробностях его истории не знала. Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега Севцова - о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильно навязанном гражданстве и двух его детях, оставшихся на аннексированной территории", - написал он.

Актриса Мерил Стрип выступила в поддержку Сенцова 01


"Что удивило - Мерил оказалось абсолютно лишенной "звездности". То есть, вообще - никакого высокомерия или даже оттенка снобизма. Она живо интересовалась деталями и в конце разговора сама спросила, "чем мы можем ему помочь". Я рассказал об инициативе PEN America собрать коалиции международных организаций, которые бы выступили за освобождение Олега из тюрьмы и предложил ей символически поддержать Олега фотографией с табличкой #FreeSentsov. Она согласилась без всяких оговорок. "Только знаете что, давайте вместе - кто же поверит, что я сама придумала эту табличку.., - предложила актриса. Так и получилось это фото", сообщил Найем.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: "Олег, о тебе думают в Нью-Йорке и ждут твоего освобождения!", - активисты пикетировали консульство РФ в поддержку украинского режиссера. ФОТОрепортаж

"Позднее, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готов присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега. Напомню, в этом году американский ПЕН-центр присудил нашему соотечественнику - режиссеру, крымчанину Олегу Сенцову ежегодную премию "Свобода писать" за "огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", - резюмировал Найем.

Напомним, в августе 2015 года суд в РФ признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористической организации, совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия.

Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Она поняла главное, што он не казламордый кацап...
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
при виде этого страшилища россия с перепугу сразу освободит всех
 показать весь комментарий
Ответить
 
Животные обижаются, если их сравнивают с руSSкими. Не обижайте животных!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Народ, гляньте на этого кацапо-дыбила: он до сих пор свою сталактитовую памойку называет малоизвестным ругательством - "разия"...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Генпрокурор Луценко: сервіс Booking позначає Крим як частину України

Генеральний прокурор України Юрій Луценко стверджує, що міжнародний сервіс Booking.com, який дозволяє мандрівникам бронювати й оплачувати готелі, відображає інформацію про приналежність півострова Крим до території України.
«Сьогодні компанія Booking.com повідомила прокуратуру АР Крим, що нею було виправлено відповідну інформацію. Наразі на веб-сайті при позначенні місця розташування певного об'єкта нерухомості в Криму, після інформації про конкретний населений пункт вказується, що він розташований на території держави Україна», - написав Луценко у Facebook 30 квітня і на підтвердження навів скріншоти з сайту Booking.http://www.radiosvoboda.org/a/news/28460317.html
 показать весь комментарий
Ответить
 
Конец будет когда его отберут у казламордых путинодрочеров
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ну, насчёт мангольской падали ты, паходу, не протестуешь, да, лопатомордый ??? Пральна: от своей желтомордой узкоглазости тебе никуда скрыцца, лишенец... Бггг
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 13 мин.13 минут назад
В Крым приехал журнашлюх Руслан Коцаба. Готовит репортажи о "процветании Крыма" в оккупации для УКРАИНСКОГО "17 канала"

Актриса Мерил Стрип выступила в поддержку Сенцова - Цензор.НЕТ 2748
 показать весь комментарий
Ответить
 
Пиши понятней тролляка - под нашу коррупционную паРашенскую власть.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
У меня родственники в Крыму, так что расскажи кому то другому про честного гоблина и добрых чеченцев.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Каккую нахрен "нашу"? Ты казламордище никакого отношения у Украине не имеешь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Внук подпольщицы‏ @ShlomoSaloma 3 ч.3 часа назад
Севастополь.Сегодня на рынке продавцы рассказывали какая раньше на майские хорошая торговля была Еще раз на"референдум"сходите.Страдальцы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
лишний раз попиарится за государственный счёт оно конечно хорошо, а где простые граждане могут поинтересоваться сколько стоят такие командировки украинских делегаций по разным ПЕН-центрам Америки, и какая от этого польза державе, сколько их всего ездило, была ли в этом необходимость или ту награду мог получить кто-то из родственников или её могли переслать в Украину
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоОбществоАктриса Мерил Стрип выступила в поддержку Сенцова. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти