 Актриса Мерил Стрип выступила в поддержку Сенцова. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ , об этом на своей странице в Facebook написал народный депутат Украины Мустафа Найем."Мерил Стрип - настоящая героиня американских СМИ. Актриса - едва ли не единственной представительницей творческого класса, кто говорит о Дональде Трампе все, что думают журналисты и правозащитники, не называя его имени и не опускаясь до прямых оскорблений. Помимо прочего, трехкратная обладательница Оскара еще и давний друг и партнер американского ПЕН-центра, где мы побывали в этом году по случаю присуждения премии украинскому режиссеру Олегу Сенцову. После традиционной фотосессии мы оказались в нескольких метрах, и я решил, что раз уже так получилось, госпожа Стрип могла бы стать еще одним адвокатом нашего крымчанина. К моему удивлению, актриса была в курсе, что среди номинантов премии есть осужденный режисер, но всех подробностях его истории не знала. Во время недолгого диалога мне удалось достаточно подробно рассказать ей об истории Олега Севцова - о материалах его дела, о его семье, о Крыме, о насильно навязанном гражданстве и двух его детях, оставшихся на аннексированной территории", - написал он.

"Что удивило - Мерил оказалось абсолютно лишенной "звездности". То есть, вообще - никакого высокомерия или даже оттенка снобизма. Она живо интересовалась деталями и в конце разговора сама спросила, "чем мы можем ему помочь". Я рассказал об инициативе PEN America собрать коалиции международных организаций, которые бы выступили за освобождение Олега из тюрьмы и предложил ей символически поддержать Олега фотографией с табличкой #FreeSentsov. Она согласилась без всяких оговорок. "Только знаете что, давайте вместе - кто же поверит, что я сама придумала эту табличку.., - предложила актриса. Так и получилось это фото", сообщил Найем."Позднее, во время награждения, когда на экране показывали видеоролик о номинации Олега премией, она расплакалась. Уже после церемонии мы с ней говорили еще раз. Актриса сказала, что готов присоединиться к кампании ПЕН-центра по освобождению Олега. Напомню, в этом году американский ПЕН-центр присудил нашему соотечественнику - режиссеру, крымчанину Олегу Сенцову ежегодную премию "Свобода писать" за "огромное мужество выступить против нетерпимости к свободе выражения и добросовестному инакомыслию", - резюмировал Найем.Напомним, в августе 2015 года суд в РФ признал Олега Сенцова и Александра Кольченко виновными в создании в Крыму террористической организации, совершении двух терактов и подготовке еще одного, а также в попытке приобретения взрывных устройств и незаконном хранении оружия.Сенцов был приговорен к 20 годам колонии, Кольченко - к 10 годам лишения свободы.