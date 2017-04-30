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 У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки. ФОТОрепортаж

Во Львовской области, на границе с Польшей, выявлены предметы старины.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, ночью в пункте пропуска "Краковец" остановили гражданина Франции, который ехал на легковом автомобиле Mercedes-Benz французской регистрации.

Под декоративной крышкой багажника, в нише для запасного колеса, были обнаружены 32 иностранных печатных издания 1864-1923 годов, альбом с гравюрами, а также статуэтки и ваза, которые, предположительно, представляют историческую и культурную ценность. Предметы изъяты для экспертизы.

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У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки 01У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки 02У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки 03У француза на границе изъяли старинные книги и статуэтки 04

(Фото Госпогранслужбы)
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