 Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось ночью в поселке Хорошев, в деревянном жилом доме. Площадь пожара составила около 120 кв. м.
Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили тела двух людей. Ими оказались 29-летний владелец дома и его 32-летняя сожительница.
В 6:35 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша по всей площади здания и повреждены стены.
К ликвидации возгорания привлекались 9 спасателей и 2 единицы техники.
Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.
(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
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