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Все про:Житомирщина (616) пожар (3178) жертвы (899) ГСЧС (986)

 Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни. ФОТОрепортаж

В Житомирской области произошел пожар. В результате погибли 2 человека.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на областное управление ГСЧС, возгорание случилось ночью в поселке Хорошев, в деревянном жилом доме. Площадь пожара составила около 120 кв. м.

Во время тушения в одной из комнат пожарные обнаружили тела двух людей. Ими оказались 29-летний владелец дома и его 32-летняя сожительница.

В 6:35 пожар был ликвидирован. Огнем уничтожена крыша по всей площади здания и повреждены стены.

К ликвидации возгорания привлекались 9 спасателей и 2 единицы техники.

Предварительная причина пожара - неосторожность при курении.

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Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни 01Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни 02Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни 03Пожар в доме на Житомирщине унес две жизни 04

(Фото Управления ГСЧС в Житомирской области)
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Перед цим подавали статистику щодо пожеж ...
Така велика кількість жертв вже від початку року !
А ще щодня ДТП, скоро почнуться відпустки, пляжі, купання ...
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