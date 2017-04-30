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Все про:боеприпасы (1109) задержание (5578) оружие (3873) продажа (420) СБУ (14123) Херсонщина (651) Донбасс (14365) Военная прокуратура (511) Антитеррористическая операция (16585)

 Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) и военной прокуратуры ликвидировали канал поставки боеприпасов из районов проведения Антитеррористической операции (АТО).

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, двое военнослужащих-контрактников одной из воинских частей в Херсонской области наладили продажу боеприпасов гражданским лицам. Злоумышленники задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ-22.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ).

Читайте на "Цензор.НЕТ": Арсенал боеприпасов изъят у жителя Луганщины. ФОТО

Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ 01Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ 02Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ 03

(Фото СБУ)
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Тепловизор работает. Зачем боепрыпасы, когда стрелять нельзя? Значит сепарюгам они нужней.
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Так вот кто постоянно сооружает тайники с оружием на территории подконтрольной ВСУ. Теперь всё понятно. СБУ очень долго это выявляло.
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контрактники - это наемная армия - безопасна для припиздента, но безопасна и для врага... Даже призывная армия намного лучше, а добровольческая самая сильная и мотивированная. Но и та, и другая опасны для вороватого припиздента и тупого говнокомандувача... отака куйня, малята.
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А я то думал... Вот он, оказывается, секрет победы в войне - солдаты-срочники))))
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а ти думав, що найкращі воїни це найманці...? мабуть ти неосвічений, історію воєн не знаєш взагалі
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Тільки одне питання, за рахунок чого добровольча армія буде годувати свої сім'ї?
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за твій рахунок, громадянине, і за рахунок припиздента - це є обов'язком когжного громадянина, годувати власну армію. Наймана армія обходиться дорожче призивної чи добровольчої - але ж ти не питаєш, за чий рахунок її годують. А чи ти не бот припиздентьський, га...?
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Контрактна армія на той і контрактна, щоб за мій рахунок існувати. Якщо добровольча армія буде так само існувати за мій рахунок, то чим вона буде відрізнятися від котрактной? Контрактна армія тож складається з добровольців. І не потрібно клеїти ярлики, а то ви схожі або на дурня, або на провокатора.
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Щось багатенько... За кришування контрабасу в лугандон мабуть менше і без конфіскації?
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Частина 3-тя статті- від 10 до 15 і додати ще повний конфіскат !!!!))))
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Побольше бы таких идиотов задерживали бы! Ну вот кому надо купить РПГ-22? Явно не для охоты)
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Цензор.НЕТФотоОбществоВоеннослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж
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