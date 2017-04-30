 Военнослужащие продавали гражданским боеприпасы из зоны АТО, - СБУ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, двое военнослужащих-контрактников одной из воинских частей в Херсонской области наладили продажу боеприпасов гражданским лицам. Злоумышленники задержаны "на горячем" во время сбыта пяти гранат РГД, трех ручных осколочных гранат Ф-1 и гранатомета РПГ-22.
Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 410 Уголовного кодекса Украины (похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывчатых или других боевых веществ).
(Фото СБУ)
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