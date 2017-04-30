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 "Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж

В Австралии прошли очередные потесты украинской общины в рамках всемирной акции "Stop putin's war in Ukraine".

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".

"География нашей акции здесь, на Зеленом континенте, расширяется - на этот раз к ней присоединилась украинская община Канберры, а также посольство Украины", - сообщила куратор акции "Stop putin's war in Ukraine" в Австралии Наталья Алехина.

Stop Putin. Stop war: в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине 01

Участники акции в Сиднее провели митинг на одной из центральных улиц австралийского мегаполиса - Питт стрит, канберрська община поддержала акцию собранием в центре столицы, посольство присоединилось флешмобом.

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Stop Putin. Stop war: в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине 02

Главной целью акции является привлечение внимания общественности зарубежных стран к российской агрессии в Украине и политических заключенных Кремля, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине

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Вот бы этот марик зачистить от ваты силовым образом.... Сколько квартир опустеет для всех нуждающихся...
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