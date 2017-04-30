 "Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Укринформ".
"География нашей акции здесь, на Зеленом континенте, расширяется - на этот раз к ней присоединилась украинская община Канберры, а также посольство Украины", - сообщила куратор акции "Stop putin's war in Ukraine" в Австралии Наталья Алехина.
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