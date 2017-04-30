 "Stop Putin. Stop war": в Австралии прошла акция протеста против агрессии РФ в Украине. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает " Укринформ "."География нашей акции здесь, на Зеленом континенте, расширяется - на этот раз к ней присоединилась украинская община Канберры, а также посольство Украины", - сообщила куратор акции "Stop putin's war in Ukraine" в Австралии Наталья Алехина.

Участники акции в Сиднее провели митинг на одной из центральных улиц австралийского мегаполиса - Питт стрит, канберрська община поддержала акцию собранием в центре столицы, посольство присоединилось флешмобом.

Главной целью акции является привлечение внимания общественности зарубежных стран к российской агрессии в Украине и политических заключенных Кремля, показать важность единства и солидарности с Украиной, а также призвать весь мир усилить давление на Россию для восстановления территориальной целостности и мира в Украине