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Все про:акция (2105) Одесса (5534) Нацполиция (7159)

 Спецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция. ФОТО

Комплекс, состоящий из дрона и системы, которая в режиме он-лайн позволяет зафиксировать, оцифровать и распознать лицо, будет работать на акциях в Одессе 2 и 9 мая.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.

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"Сегодня на Куликовом поле в Одессе собралось где-то 25-30 человек из числа посетителей, ходящих туда почти каждое воскресенье. Воспользовавшись случаем, туда прибыла группа со специальным новым комплексом, который нам предоставили из Киева на время майских. Этот современный комплекс дает возможность с помощью беспилотного дрона облететь место событий и оцифровать лицо каждого, зарегистрировать и установить личность он-лайн", - написал он.

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"Сегодня установление всех лиц продолжалось всего несколько минут, мы в восторге от результата, даже коллег из ОБСЕ установили, которые были в гражданском", - сообщил Форостяк.

Спецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция 01

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А есть лица тех, кто улицы опять пытался коммунизировать?
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Влада грається з іграшками а між тим головні організатори минулого збройного заколоту не арештовані досі! Ківалов на волі, Труханов мер Одеси, депутати міськради які керували бойовиками всі на волі, один з них (Кісловський -комуніст та власник дельфінаріїв НЕМО) навіть пішов працювати заступником військового комісара в військомат, СБУшники всі при посадах, менти всі на місці і їх навіть підсилили лугансько-кримським начальником УМВС в Одеській області Головіним, який ніжно згадує кримську прокуроршу Поклонську з часів спільної "роботи". Вся мафіозна рать на своїх місцях, тому всі провокації в Одесі мають потужну підтримку з владних кабінетів як і 2014 року!
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Агент ФСБ та епіскоп УПЦ МП Агафангел та всі його про-путінськи попи, які роздавали зброю в храмах Одеси та наставляли бити бЕндерівців - досі всі на волі, СБУ навіть не збирається їх арештовувати, бо СБУ з Агафангелом бізнес-партнери!
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думаю система загнется, когда начнет пищать от распознавания лиц сепаров
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блин...та уже давно пора вате на лобешнику клеймо ставить.
донаблюдаетесь шоколадные.
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вы бы тех кто в масках ,на карьер на год отпряли-это было бы дело,а так лишь бы бабло куда всунуть!
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чета не верится мне в наличие таких технологий. если они даже существуют то гдето в фбр и засекречены
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Совсем уже людей за дураков держат.
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заметь и это скопление вата-дураков именно в Одессе... Не в Киеве, не во Львове...
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"Спецкомплекс распознавания лиц с дрона". Я знаю кто это придумал. Геращенко. Или Шкиряк. Только они настолько безумны.
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треба щоб діяв священний вогонь одеси.... і діяв постійно і скрізь за межами росії, діяв як він вже діяв в одесі.
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КРЫМский бандеровец‏ @CrimeaUA1 28 квіт.БільшеХмырь проезжал мимо акции патриотов в Одессе и начал выкрикивать нецензурщину. Хмыря выволокли из авто и наваляли > http://qha.com.ua/ru/photo/pod-konsulstvom-rf-v-odesse-proizoshla-draka/28947/#2 …

Спецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция - Цензор.НЕТ 472
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*Провокатору нанесли легкие телесные повреждения.*- посоветовался тут по этому поводу с ветеранами АТО.Говорят мало.везунчик он, что не было участников боевых действий под посольством.
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2 фото = і до пункту перетину з лугандонією автоматично без права повернення. Рано чи пізно а доведеться робити щось схоже на " Операцію Вісла"
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныСпецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция. ФОТО
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