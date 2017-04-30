 Спецкомплекс распознавания лиц участников акций будет работать в Одессе 2 и 9 мая, - Нацполиция. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом на своей странице в Facebook написал советник начальника Главного управления Национальной полиции в Одесской области Руслан Форостяк.
"Сегодня на Куликовом поле в Одессе собралось где-то 25-30 человек из числа посетителей, ходящих туда почти каждое воскресенье. Воспользовавшись случаем, туда прибыла группа со специальным новым комплексом, который нам предоставили из Киева на время майских. Этот современный комплекс дает возможность с помощью беспилотного дрона облететь место событий и оцифровать лицо каждого, зарегистрировать и установить личность он-лайн", - написал он.
"Сегодня установление всех лиц продолжалось всего несколько минут, мы в восторге от результата, даже коллег из ОБСЕ установили, которые были в гражданском", - сообщил Форостяк.
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донаблюдаетесь шоколадные.
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