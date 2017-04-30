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 Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция. ФОТОрепортаж

В Днепропетровской области на трассе М18 Харьков-Симферополь 30 апреля произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого погиб один человек, еще 5 пострадали.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы ГСЧС.

"30 апреля в 07:30 в службу спасения "101" поступило сообщение от свидетелей происшествия о необходимости помощи в результате ДТП, которое произошло по адресу: Днепропетровская область, Новомосковский район, трасса М18, Харьков-Симферополь. На место вызова было направлено дежурное отделение 31-й государственной пожарно-спасательной части Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 01

Прибыв к месту происшествия спасатели установили, что дорожно-транспортное происшествие произошло с участием двух автомобилей: микроавтобуса Фольксваген Т-4 и Джили Ингранд. Силами личного состава с помощью гидравлических ножниц были освобождены двое пострадавших из деформированного автомобиля Фольцваген Т-4 и Джили Ингранд", - сказано в сообщении.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 02

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В ГСЧС добавили, что на момент столкновения в микроавтобусе находилось 4 человека и 2 человека в легковом авто. В результате ДТП погиб 1 человек (женщина, другие данные устанавливаются), которая находилась в микроавтобуса Фольксваген Т-4 и пострадали еще 5 человек, которые с различными травмами направлены в ЦРБ города Новомосковск.

Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 04

К оказанию помощи были привлечены 5 человек личного состава и 1 единицы пожарно-спасательной техники ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

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Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 04

Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 05

Легковушка и микроавтобус столкнулись на Днепропетровщине: один человек погиб, пятеро пострадали, - Нацполиция 06

Фото: пресс-служба ГСЧС
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