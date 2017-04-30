EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Общество, Фоторепортаж
  4580  43
Все про:литература (233) смерть (4832)

 Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник. ФОТО

В воскресенье, 30 апреля, в 11 часов 45 минут на 82-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался легендарный украинский поэт Борис Олейник.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Михаил Маслий на своей странице в Facebook.

"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него. "Я тем уже горжусь, что украинец сроду", - классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", - написал Маслий.

"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всех мирах именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", - добавляет он.

Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник 01
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Светлая память, царствие небесное Великому Украинцу!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Ну и что, в те года все были коммунистами, главное он был человеком и нигде не оскандалился.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
..Єдине що ...мав бажання створити ..Укр компартію ....в пику блюдолизам московським КПУ !
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Людина, котра не спромоглася розгледіти, що комунізм і фашизм - це дві сторони однієї і тієї ж медалі для мне значать не більше аніж рядовий член НСДАП.
Ну, такий собі український "марлен дітріх". А щодо таланту... Ну, знаєте, навіть Чекатило був по своєму талановитий... Хоч підручник по криміналістиці пиши з нього
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дай Бог чтобы все коммунисты были такими - он был украинцем.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
тільки насамперед він був камуністом. Куди там сіманєнку
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Дай бог, чтобы НИКТО не был коммунистом. Голодомор осуществили и менно
УКРАИНСКИЕ КОММУНИСТЫ. Новопреставленный был их прямым наследником. Тот факт, что он лучше других владел украинским языком, не значит, что он работал на НЕЗАВИСИМУЮ от РФ Украину. Согласно доктрине КПУ, которую разделял и пытался реализовать Б.Олійник,
наша страна - Малороссия, провинция Московской империи.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
під час Майдану-2004 він вийшов з капеу. А відносно тих характеристик, яким він піддавав тодішню дємократічєскую аппазіцію, яка зараз при владі, - варто було тоді прислухатися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
25 января 2010 написал заявление о сложении полномочий председателя и члена Комиссии по государственным наградам в знак протеста против присвоения президентом Ющенко звания Героя Украины Степану Бандере.(с)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якби не був комуністом, то й не друкувався б. І ніхто не знав би, хто такий Борис Олійник. То були доволі не прості часи, особливо для людей з твердою громадянською позицією.
 показать весь комментарий
Ответить
 
а поднимите архивы его голосований в составе фракции кпу симоненки за десяток лет - "величие" как то здуется...
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
как человека не знал, творчеством его не интересовался, а вот как политика знал - связью с кпу симоненки(именно симоненки) опорочил свое доброе имя.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
один из немногих , которых не сожрала жажда наживы .
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Щось, вибачте, я його віршів не дуже пам'ятаю, а от, як він за совок був на з'їзді народних депутатів ссср, пам'ятаю і пам'ятаю його "поетичне": "Наша синьоокая сестра Бельорусия".
А може треба було мені про нього - НІЧОГО. Тоді вибачте.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Нам нав'язали, і ми використовуємо вислів У СКОРОЧЕНОМУ варіанті. Має бути: "Про померлого або добре, або нічого, ОКРІМ ПРАВДИ".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Можливо він і був патріотом,своєрідним...
Але пригадуються його точка зору на нинішні події-
В агресії росії в Криму та на Донбасі винні українці.
І рецепт: Негайно припинити всякі військові дії. Розвести війська, заховати глибше гонор і амбіції. Домовлятися, домовлятися і домовлятися.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Известная личность в истории Украины
Как говорится..."Пусть земля ему будет пухом"
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Большое видится на расстоянии... 5-10 лет - и время покажет его величие и правоту.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Мадам, а у Вас машина времени, что вы уже сейчас видите его величие и правоту, а не через 5-10 лет?
Сейчас виден только его позор прислуживания оккупантам. А дальше видно будет.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поживете- хлебнете с мое, Валерий, научитесь и без Уэллса видеть без шор происходящее и предвидеть его последствия...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
Мадам, Вы о "Россия во мгле" пера "товарища" Уэлса. А моё мнение, - Коммуняку на ветку!
Кроме того, я уже пережил даже женскую продолжительность жизни на сейчас в Украине.
 показать весь комментарий
Ответить
 
патентована касандра+бабаванга в одном флаконе
 показать весь комментарий
Ответить
 
Славсь, моя націє!

Ти таки геть неповторна:

Звіку не знайдеш між небом, землею і морем

З'яву подібну, де навіть мерці із могили

Зводять рахунки, немов за життя, на крові?!
Гей, вороги!

Не випробуйте нашої сили:

Ми невмирущі, бо мертві у нас... як живі!

Тихо сидіть!

А інакше ми ваших у трунах

Миттю научим, як зводить з живими рахунок.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В крайнем случае, он не разокрал Украину по оффшорам, он был идейным и во многом ошибался, он был человек, а не Бог.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
сам не крав (?) - а іншим давав красти, принциповий бо.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Струснуло світ: із потойбіччя

Вже зводиться роковин князь.

А ми ховаємо обличчя

Від правди за систему фраз

Об тім, як любимо Вкраїну. . .

Тимчасом цупимо собі

З її вінця в узвар калину

І навіть груші на вербі.

І, не дотримуючись посту,
У Бога вимагаєм зиск,
І нам тринадцятий апостол

З петлі показує язик.
А ми все плачем попідтинню

Та долю клянемо навскид.

Що, обминувши Україну

Вона у іншого гостить.
І всі нам винні.

Ми ж - нікому.

І в янголиній чистоті
Слугуєм, плачучи, чужому

У власній хаті в срамоті.

На вражу силу повноросто

Так довго подвигають нас,

Що вже й тринадцятий апостол
Удруге вішатись зібравсь.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Ага, і "Князь тьми" написав, засудивши Горбачова за політику, котра в кінцевому рахунку призвела до розпаду СРСР і здобуття Україною незалежності.
Про комуністів (мертвих) краще нічого.
Нехай йдуть ці "неперекинчики" на...уй. Це через них зараз гинуть наші хлопці на Сході.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Чого варте лише що, що він був членом партії, котра винищила під корінь українську інтелігенцію в 30-ті і 60-ті роки. Як можна ставити в один рядок, до прикладу, його і Ліну Костенко?
Ще є така одна курва, котра має кличку "Іван Драч".
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Жити треба було чесно, а не по-камунєстічего куда.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Одни гордятся, что они украинцы,
другие гордятся, что они русские,
третьи гордятся, что они евреи,
четвертые гордятся, что они ...
Надо же человеку чем-то гордится, если больше не чем?...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияУшел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти