 Ушел из жизни известный украинский поэт Борис Олейник. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил Михаил Маслий на своей странице в Facebook.
"Когда-то он сформулировал свое жизненное и творческое кредо: "Писать, как живешь, а жить, как пишешь". Активной гражданской позицией Борис Олейник доказал, что поэт отвечает за все, что было до него, что происходит за его жизнь и что будет после него. "Я тем уже горжусь, что украинец сроду", - классика, которая также принадлежит перу и действиям этой многогранной личности ", - написал Маслий.
"Борис Ильич заслужил многомиллионную любовь украинцев во всех мирах именно за свою поэзию. Когда читаешь его "Молодецкую балладу", "Старую песню на новый мотив", "Ринг", "К проблеме: революция и художник", "А предатель всегда продает кого-то", чувствуешь почерк виртуоза слова высочайшего класса", - добавляет он.
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Ну, такий собі український "марлен дітріх". А щодо таланту... Ну, знаєте, навіть Чекатило був по своєму талановитий... Хоч підручник по криміналістиці пиши з нього
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УКРАИНСКИЕ КОММУНИСТЫ. Новопреставленный был их прямым наследником. Тот факт, что он лучше других владел украинским языком, не значит, что он работал на НЕЗАВИСИМУЮ от РФ Украину. Согласно доктрине КПУ, которую разделял и пытался реализовать Б.Олійник,
наша страна - Малороссия, провинция Московской империи.
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А може треба було мені про нього - НІЧОГО. Тоді вибачте.
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Але пригадуються його точка зору на нинішні події-
В агресії росії в Криму та на Донбасі винні українці.
І рецепт: Негайно припинити всякі військові дії. Розвести війська, заховати глибше гонор і амбіції. Домовлятися, домовлятися і домовлятися.
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Как говорится..."Пусть земля ему будет пухом"
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Сейчас виден только его позор прислуживания оккупантам. А дальше видно будет.
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Кроме того, я уже пережил даже женскую продолжительность жизни на сейчас в Украине.
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Ти таки геть неповторна:
Звіку не знайдеш між небом, землею і морем
З'яву подібну, де навіть мерці із могили
Зводять рахунки, немов за життя, на крові?!
Гей, вороги!
Не випробуйте нашої сили:
Ми невмирущі, бо мертві у нас... як живі!
Тихо сидіть!
А інакше ми ваших у трунах
Миттю научим, як зводить з живими рахунок.
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Вже зводиться роковин князь.
А ми ховаємо обличчя
Від правди за систему фраз
Об тім, як любимо Вкраїну. . .
Тимчасом цупимо собі
З її вінця в узвар калину
І навіть груші на вербі.
І, не дотримуючись посту,
У Бога вимагаєм зиск,
І нам тринадцятий апостол
З петлі показує язик.
А ми все плачем попідтинню
Та долю клянемо навскид.
Що, обминувши Україну
Вона у іншого гостить.
І всі нам винні.
Ми ж - нікому.
І в янголиній чистоті
Слугуєм, плачучи, чужому
У власній хаті в срамоті.
На вражу силу повноросто
Так довго подвигають нас,
Що вже й тринадцятий апостол
Удруге вішатись зібравсь.
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Про комуністів (мертвих) краще нічого.
Нехай йдуть ці "неперекинчики" на...уй. Це через них зараз гинуть наші хлопці на Сході.
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Ще є така одна курва, котра має кличку "Іван Драч".
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другие гордятся, что они русские,
третьи гордятся, что они евреи,
четвертые гордятся, что они ...
Надо же человеку чем-то гордится, если больше не чем?...
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