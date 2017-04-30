 Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польськое Радио".
Существует вероятность, что он принадлежал к одной из групп, которая участвовала в боевых действиях и убивала раненых и пленных. Австрийца задержан в ночь с пятницы на субботу на территории контрольно-пропускного пункта в Дорогуске (на украинской стороне - Ягодин), когда он пытался выехать из Польши.
Отмечается, что с 7 апреля применяются более строгие правила пересечения внешней границы ЕС гражданами стран Евросоюза. Каждый путешественник, который въезжает или выезжает на территорию Шенгенской зоны, проверяется в местных и европейских базах данных.
Задержанного австрийца ждет процедура, связанная с экстрадицией в Австрию.
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http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/30/7065223/
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"Цього року наша акція ("Дороги Перемоги - на Берлін") розвивається таким драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграда в Бранево, була зупинена",- заявив він.Лідер російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.
Про це повідомляє Комерсант.
"Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл за номером, щоб знайти "Нічних вовків", і розгортали їх з кордону",- додав Зладостанов.
Нагадаємо, подібні проблеми у російських байкерів, які пропагують режим Путіна, виникали, починаючи з 2015 року. Вже третій рік поспіль вони не можуть перетнути білорусько-польський кордон.
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*...когда он пытался выехать из Польши.*
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.... Толерантность, итить, на фоне ежедневной гибели украинских бойцов на передовой....
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2. Нет следственного органа (как ФБР в США).
Вот из этих причин и получается, что Австрия сработала лучше и собрала больше материала, чтобы открыть уголовное дело о наёмничестве, а Украина не насобирала материала, чтобы объявить подозрение в тяжком преступлении.
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Не будьте наивными...
И какая, нах, толерантность, в условиях войны?!
Ладно, даже в условиях АТО?!...
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Интересно все таки, что этот - "чмырь" делал - ЛИЧНО? Был на "сафари" или отсутствие мозга? Материал немного - "кривобок" и не совсем понятен. Если мразь - наших? Пожизненно!, а лучше расстрел.
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