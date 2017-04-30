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Все про:Австрия (350) граница (2937) задержание (5576) Польша (3810) Донбасс (14362)

 Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО

Польская пограничная служба задержала на границе с Украиной 25-летнего гражданина Австрии, который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженных действиях на территории Восточной Украины.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает "Польськое Радио".

Существует вероятность, что он принадлежал к одной из групп, которая участвовала в боевых действиях и убивала раненых и пленных. Австрийца задержан в ночь с пятницы на субботу на территории контрольно-пропускного пункта в Дорогуске (на украинской стороне - Ягодин), когда он пытался выехать из Польши.

Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе 01

Как сообщил пресс-секретарь Надбужанского отделения Пограничной службы Дариуш Сенницкий, задержание стало возможным благодаря детальному контролю, который происходит на внешней границе Европейского Союза.

Читайте на "Цензор.НЕТ": СБУ не пустила в Украину гражданина РФ, который ехал в Одессу для провокаций во время годовщины трагедии 2 мая. ФОТОрепортаж

Отмечается, что с 7 апреля применяются более строгие правила пересечения внешней границы ЕС гражданами стран Евросоюза. Каждый путешественник, который въезжает или выезжает на территорию Шенгенской зоны, проверяется в местных и европейских базах данных.

Задержанного австрийца ждет процедура, связанная с экстрадицией в Австрию.
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Сюда его !!!! В Украину, в Украине отправьте !!!!!!!!!!!!!!!!!
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Нах.., наши його відпустят з вихідною допомогою, бо на нього ждутдома!!! )))
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У нас его обменяют по программе обмена пленных. А вот если его осудят в Австрии, то он в эту программу уже не попадет.
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Каким боком программа с Австрией?тут в обезьяннике его за одну ночь такиииммм ПЕЕЕТТТУУУХХХОООМММ сделают, что он язык немецкий со словарём будет воспроизводить
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Ой да ладно. Много петушили александрова с ерофеевым? Отожрали хари на харчах казёных, подлечились и уехали в рашку.
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Иностранного гражданина? Да его менты будут беречь как зеницу ока, что бы не нарваться на международный скандал.
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Ночью в камере могут неуставные отношения произойти.А потом можно озвучить г*лубокую озабоченность* происшедшим.
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Для чего ? Чтоб ОФФШОРНОЕ Пэдро его наградило медалькой как мусорков - сепаратистов ?
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Поліція у Варшаві побила протестуючих під час маршу ультраправих

http://www.eurointegration.com.ua/news/2017/04/30/7065223/

Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе - Цензор.НЕТ 8644
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"Нічних вовків" знову не пустили до ПольщіНеділя, 30 квітня 2017, 14:35

"Цього року наша акція ("Дороги Перемоги - на Берлін") розвивається таким драматичним шляхом, як і в попередні роки. Сьогодні у мене є інформація про те, що наша колона, яка стартувала з Калінінграда в Бранево, була зупинена",- заявив він.Лідер російського мотоклубу "Нічні вовки" Олександр Залдостанов розповів про проблеми при в'їзді до Польщі.
Про це повідомляє Комерсант.
"Польські прикордонники звіряли кожен мотоцикл за номером, щоб знайти "Нічних вовків", і розгортали їх з кордону",- додав Зладостанов.
Нагадаємо, подібні проблеми у російських байкерів, які пропагують режим Путіна, виникали, починаючи з 2015 року. Вже третій рік поспіль вони не можуть перетнути білорусько-польський кордон.
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в Польше задерживают, в Украине - лишь запрещают право на въезд. Разница есть... Только вот, причем здесь Польша?
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*...который находился в розыске по подозрению в участии в вооруженных действиях на территории Восточной Украины.*

*...когда он пытался выехать из Польши.*
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Ну, не я -это точно . После моего *отправить в спам* не так легко вернуться.
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В Украине его задержали бы, если бы в отношении него было открыто дело по тяжкой уголовной статье, например, убийство. По всем остальным делам, даже бы за участие в НВО ничего бы ему не было - приехал бы консул, пошли бы за решением в суд, у суда нет веских аргументов - и отпустили бы...
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Вы достаточно емко ответили на мой вопрос.
.... Толерантность, итить, на фоне ежедневной гибели украинских бойцов на передовой....
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какая толерантность? это чёткое следование букве закона,и если оно так выполняеться это чудесно,потому что у нас в стране никто не желает следовать порядку и закону из за чего страна в жепе
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Відносно "нашої" країни, я на 100% згоден з Вами!!! Але недаремно народна мудрість наголошує- що риба гниє з голови !!!)))
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Рыба, как и все другие организмы, гниет с самого насыщенного микроорганизмами места - с жопы. А народ который утверждает, что она гниет с головы, оправдывая тем самым свою скотскую жизнь сам достоин быть в жопе.
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Самый насыщаемый микроорганизмами - рот. Так что все таки с головы.
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" чёткое следование букве закона" ХОРОШО, КОГДА ОНО ОБОЮДНОЕ
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1. МВД и прокуратура работают слабо.

2. Нет следственного органа (как ФБР в США).
Вот из этих причин и получается, что Австрия сработала лучше и собрала больше материала, чтобы открыть уголовное дело о наёмничестве, а Украина не насобирала материала, чтобы объявить подозрение в тяжком преступлении.
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Все, уверен, собрано. По крупицам, и в доказательной базе. Объявить только подозрение осталось - а для этого нужна отмашка... Или не подтверждение тому, что вместо ареста потенциальных боевиков, им тупо запрещают право на въезд?
Не будьте наивными...
И какая, нах, толерантность, в условиях войны?!
Ладно, даже в условиях АТО?!...
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Слава богу.що впиймалы.Хочь не наши а польски а прыемно,дякую.
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кацап шёл бы ты нахуй, а то за то что ты так украинский язык коверкаешь хотеться тебе с ноги по ебалу зарядить, а второй раз хотеться за нытьё против украинских силовиков
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Має підстави , як будь який громадянин країни, висловлювати власне незадоволення діяльністью, недолугих українських спеців !!!)))
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ещё один екцперд в делах економики,политики,войны в Украине,увидел новость о том что поляки задержали австрийца и решил что украинские пограничники херовые,феерично,вершина далбоебизма
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Я радію з того що поляки затримали злочинця, тому що певен що лише там за кордоном він буде покаран, згідно іх законодавства!!! Тому що в Україні , нажаль , система правосуддя відсутня, як така !!! )))
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"Существует вероятность, что он принадлежал к одной из групп, которая участвовала в боевых действиях и убивала раненых и пленных."
Интересно все таки, что этот - "чмырь" делал - ЛИЧНО? Был на "сафари" или отсутствие мозга? Материал немного - "кривобок" и не совсем понятен. Если мразь - наших? Пожизненно!, а лучше расстрел.
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Смотрю маленький и тщедушный этот задержанный, это что, фобия недочеловеков, как только зверье и человеконенавистник , так и мужика не видно, шо этот , что путька, что моторыло, медмедев, гитлер, и прочая шелупонь.
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Скорее всего этот австриец с фамилией Иванов))
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Его нам выдадут,а Печерский суд отпустит,и обосрёмся на весь мир
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПольские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО
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