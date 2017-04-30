 Польские пограничники задержали 25-летнего австрийца, подозреваемого в убийстве пленных на Донбассе. ФОТО

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом сообщает " Польськое Радио ".Существует вероятность, что он принадлежал к одной из групп, которая участвовала в боевых действиях и убивала раненых и пленных. Австрийца задержан в ночь с пятницы на субботу на территории контрольно-пропускного пункта в Дорогуске (на украинской стороне - Ягодин), когда он пытался выехать из Польши.

Как сообщил пресс-секретарь Надбужанского отделения Пограничной службы Дариуш Сенницкий, задержание стало возможным благодаря детальному контролю, который происходит на внешней границе Европейского Союза.Отмечается, что с 7 апреля применяются более строгие правила пересечения внешней границы ЕС гражданами стран Евросоюза. Каждый путешественник, который въезжает или выезжает на территорию Шенгенской зоны, проверяется в местных и европейских базах данных.Задержанного австрийца ждет процедура, связанная с экстрадицией в Австрию.