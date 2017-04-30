EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия
  659  3
Все про:боеприпасы (1107) Ривненщина (622) ГСЧС (984)

 Пиротехники обнаружили в жилом секторе Ривненщины и обезвредили 14 снарядов. ФОТО

Боеприпасы имели радиус поражения 1,5 км.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"29 апреля в 19:30 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области уничтожено 14 боеприпасов времен Второй мировой войны,. - сказано в сообщении. - Они были обнаружены местными жителями во время проведения земляных работ в жилом секторе города Дубно.

Граждане натолкнулись на два металлических предмета, которые впоследствии пиротехники идентифицировали, как 76-ти миллиметровые артиллерийские снаряды. Во время дополнительного обследования прилегающей территории саперы обнаружили еще восемь 76-ти миллиметровых артснарядов и три 57-миллиметровых артснаряда, а также одну противотанковую мину ТМ-41. Чтобы получить боеприпасы, пиротехникам пришлось привлекать экскаватор, ведь залегали они на глубине более 2 м.

Пиротехники обнаружили в жилом секторе Ривненщины и обезвредили 14 снарядов 01

Пиротехники обнаружили в жилом секторе Ривненщины и обезвредили 14 снарядов 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Пожар в Киеве: среди ночи горело кафе

Все взрывоопасные предметы были советского производства, находились в боевом состоянии и несли реальную угрозу для граждан. Общая количества взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте во всех боеприпасах была более 20 килограммов. Радиус поражения при взрыве достиг бы более 1,5 км, а до ближайшего жилого дома было всего двадцать метров, также вблизи проходила автодорога которой двигался общественный и частный транспорт.

Все боеприпасы были уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте Дубенского района.
 перейти на форум
 
   
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Рядом с жилыми домами - хорошо , что обезвредили.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Цензор, даже сраная рупедия знает, что область РоВНенская (если по-русски).
 показать весь комментарий
Ответить
 
"Срочно! У меня есть доказательство "преступлений" Яценюка в Чечне! Передайте его ололо-следователям из РФ": в Сети показали, как бывший украинский премьер "воевал" в Грозном
Короткий ролик рассказывает, как именно бывший премьер-министр Украины "воевал" в Чечне, в чем его рьяно обвиняет Кремль...
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияПиротехники обнаружили в жилом секторе Ривненщины и обезвредили 14 снарядов. ФОТО
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти