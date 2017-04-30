 Пиротехники обнаружили в жилом секторе Ривненщины и обезвредили 14 снарядов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщает пресс-служба ГосЧС "29 апреля в 19:30 группой пиротехнических работ аварийно-спасательного отряда специального назначения Главного управления ДСНС Украины в Ровенской области уничтожено 14 боеприпасов времен Второй мировой войны,. - сказано в сообщении. - Они были обнаружены местными жителями во время проведения земляных работ в жилом секторе города Дубно.Граждане натолкнулись на два металлических предмета, которые впоследствии пиротехники идентифицировали, как 76-ти миллиметровые артиллерийские снаряды. Во время дополнительного обследования прилегающей территории саперы обнаружили еще восемь 76-ти миллиметровых артснарядов и три 57-миллиметровых артснаряда, а также одну противотанковую мину ТМ-41. Чтобы получить боеприпасы, пиротехникам пришлось привлекать экскаватор, ведь залегали они на глубине более 2 м.

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Все взрывоопасные предметы были советского производства, находились в боевом состоянии и несли реальную угрозу для граждан. Общая количества взрывчатого вещества в тротиловом эквиваленте во всех боеприпасах была более 20 килограммов. Радиус поражения при взрыве достиг бы более 1,5 км, а до ближайшего жилого дома было всего двадцать метров, также вблизи проходила автодорога которой двигался общественный и частный транспорт.Все боеприпасы были уничтожены путем подрыва в специально отведенном месте Дубенского района.