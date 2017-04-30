 В Харькове пьяный водитель внедорожника, пытаясь скрыться от патрульных, врезался в другую полицейскую машину. ФОТО

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Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова."30 апреля, около 3 часов ночи на проспекте Независимости за нарушение правил дорожного движения, а именно нарушение дорожной разметки, патрульные остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Во время проверки документов, полицeйские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина нe отреагировал на слова патрульных относительно оформлeния соответствующих административных матeриалов о правопорушeнии, сел в автомобиль и уехал. На требование правоохранителей об остановке водитель Toyota Land Cruiser Prado нe рeагировал. На улице Отакара Яроша один из патрульных экипажей перекрыл дорожное движение правонарушителю. Пытаясь объехать полицeйський автомобиль, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение со служебной машиной Toyota Prius. Однако, дорожно-транспортное происшествие нe остановило водителя и он продолжил движение. Патрульные окончательно остановили автомобиль нарушителя на улице Балакирева", - сказано в сообщении.

За совершенные правопорушeння патрульные составили на водителя Toyota Land Cruiser Prado четыре административных протокола по ст.124, ч.1 ст. 130, ст. 122-2, ст. 122-4 и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП.