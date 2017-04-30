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 В Харькове пьяный водитель внедорожника, пытаясь скрыться от патрульных, врезался в другую полицейскую машину. ФОТО

В Харькове водитель с признаками алкогольного опьянения совершил столкновение со служебным полицейским автомобилем, после чего пытался покинуть место ДТП.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы патрульной полиции Харькова.

"30 апреля, около 3 часов ночи на проспекте Независимости за нарушение правил дорожного движения, а именно нарушение дорожной разметки, патрульные остановили автомобиль Toyota Land Cruiser Prado. Во время проверки документов, полицeйские заметили у водителя явные признаки алкогольного опьянения. Мужчина нe отреагировал на слова патрульных относительно оформлeния соответствующих административных матeриалов о правопорушeнии, сел в автомобиль и уехал. На требование правоохранителей об остановке водитель Toyota Land Cruiser Prado нe рeагировал. На улице Отакара Яроша один из патрульных экипажей перекрыл дорожное движение правонарушителю. Пытаясь объехать полицeйський автомобиль, автомобиль Toyota Land Cruiser Prado совершил столкновение со служебной машиной Toyota Prius. Однако, дорожно-транспортное происшествие нe остановило водителя и он продолжил движение. Патрульные окончательно остановили автомобиль нарушителя на улице Балакирева", - сказано в сообщении.

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В Харькове пьяный водитель внедорожника, пытаясь скрыться от патрульных, врезался в другую полицейскую машину 01

За совершенные правопорушeння патрульные составили на водителя Toyota Land Cruiser Prado четыре административных протокола по ст.124, ч.1 ст. 130, ст. 122-2, ст. 122-4 и вынесли постановление по ч. 1 ст. 122 КУоАП.
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Не погано , мужик , розважився ... буде що згадати , коли всі штрафи виплатить
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Та до одного места ему эти штрафы если оно на прадо ездит . А вот если бы впаяли 5 лет тюрьми и ***дили каждый день .то воспитание пошло бы на пользу . И пожизненно лишение прав . Пешком пусть ходит казёл если пьяным любит ездить
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Наши люди в булочную на Toyota Land Cruiser Prado не ездят! Источник:http://censor.net.ua/p438404
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Так он не в булочную ехал , а за бухлом в кабак догнаться .
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Ну шо сказать..против прадо нет приема....кроме очереди из акм
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Можно ще,запихнути водилу в авто,та вместе с авто под железный пресс.Гарний кубик буде
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скорее всего у него єтих прадов"..шо у нас.... батареек для пульта.
оно из одного прада" вілезло, завтра другой купит, еще адвокаті полицаев виноватіми сделают..мол у чела приступ епилепсии біл..а они помешали..
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Якщо не повезло, то не везтиме і далі. Закон підлості.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Харькове пьяный водитель внедорожника, пытаясь скрыться от патрульных, врезался в другую полицейскую машину. ФОТО
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