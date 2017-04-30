EN|RU|UK
Темы дня: Подрыв автомобиля ОБСЕ Задержание Мартыненко Отставка Гонтаревой Война в Сирии Безвизовый режим с ЕС Пасха Приговор генералу Назарову Взрыв в питерском метро Убийство Вороненкова Взрывы на складе в Балаклее Задержание Насирова Блокада ОРДЛО Украина против России в Гааге Взрыв на шахте "Степная" Задержание судьи Чауса Арест Фирташа Ликвидация Гиви Бои под Авдеевкой Санкции против России Взяточники
 Происшествия, Фоторепортаж
  3927  31
Материалы по теме:
Все про:ДТП (5717) Киев (16962) смерть (4829) трамвай (195)

 В Киеве трамвай сбил переходящую рельсы пожилую женщину. ФОТОрепортаж (обновлено)

В Киеве на Харьковском шоссе трамвай сбил пожилую женщину.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.

"Сегодня, 30.04.2017 в Киеве на Харьковском шоссе, на остановке Гашека трамвай сбил переходящую трамвайные рельсы бабушку. От полученных травм пострадавшая скончалась (информация о смерти потерпевшей не подтвердилась. - Ред.)", - сообщило издание.

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Возле станции метро "Черниговская" в Киеве столкнулись маршрутка и трамвай, есть пострадавшие. ФОТОрепортаж

На месте происшествия работает полиция и скорая.

Позже в "Киевпастрансе" сообщили следующее: "С 9 ч. 36 мин. было временно заблокировано движение трамваев маршрутов 8,22,29 по Харьковскому шоссе - остановка Гашека в направлении ст.м.Лесная по причине травмирования пешехода, который переходил трамвайные пути в непредназначенном для этого месте. На место происшествия были направлены полиция Киева, скорая медицинская помощь и ответственные службы КП Киевпастранс. Возобновлено движение в 12 час. 08 мин. Пострадавшая получила перелом руки, и доставлен в БСП".

В Киеве трамвай сбил переходящую рельсы пожилую женщину 01

В Киеве трамвай сбил переходящую рельсы пожилую женщину 02

В Киеве трамвай сбил переходящую рельсы пожилую женщину 03
 перейти на форум
 
 
Комментировать
Сортировать:
в виде дерева
по дате
по имени пользователя
по рейтингу
Совет форумчанПравила форума
 
Бабки с палками любят через заборы перелезать и перебегать проспекты во всех городах Украины.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
да иногда старушки такое учудят....
вон моя матушка в прошлом апреле 21 числа в тот день в Одессе вторые или третьи сутки лил дождь ливень не прекращаясь...я себе сижу дома и вдруг смотрю звонок на мобильный от мамы-а она не дружит с мобильником вообще, простой кнопочный Нокиа- а не дружит... ну думаю все опять маму в больницу Скорая завезла, или опять какое приключение..
пока до меня дошло то что она сказала- я обалдел... оказалось она никому не говоря (мне) молча поехала на кладбище перед Пасхой (в ливень???!!) почти дошла до могилки сестры и упала (не дошла 10 метров) и все-- а встать не может говорит- что лежала в лужах часа полтора.. потом она вспомнила!!!! про мобильник (слава Богу дома не оставила как обычно) он от падения был рабочим и были на счету гроши и позвонила мне (короче поймал я машину и с женой помчались на кладбище) водитель, что вез на нас смотрел как на идиотов в такую погоду собаку не выгоняют.. короче мы на кладбище на ряды, а там тишина и никого нашли ее, лежала в луже прямо вся насквозь мокрая ( как результат через 35 суток залетела в урологию с абцесом почки она не подлежит мама операции) у меня даже в диких фантазиях не пришла бы мысль искать ее в такую погоду на кладбище, а вот не было бы телефона и никто бы по рядам не шел, не нашел на рядах.. а у нее давление под 160 на 280, диабет нужны инсулин .. кого потом винить- вы думаетет я смог понять ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ ПОПЕРЛА НА КЛАДБИЩЕ... ответ один- мне надо.....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Надо воспринимать их какими они есть. Когда не станет, не придется упрекать себя за то, что лишний раз делал замечания за что-то, потому как только тогда поймешь, что все это была суета...
 показать весь комментарий
Ответить
комментарий отмечен как спам  
 
Бабушка решила закрыть вопрос тарифов.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Вот вам и "трамвайчик"! А еще это старая модель трамвая с невысокой скоростью и как он мог вообще сбить?
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
гальма. теж старі. та й у "правилах" сказано, що трамвай має перевагу над пішоходом.
тільки бабка ж завжди думає, що перевагу їй дає її пенсійне посвідчення. над усім.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Трамвай от остановки всего проехал 15 метров и остановился. Скорей всего бабуля в "мертвой зоне" была или не глядя по сторонам рыпнулась переходить рельсы.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Якщо водій трамвая була жінка, то теж може від хвилювання і внутрішніх переживань богу душу віддати.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
старая больная женщина
плохо видит и слышит
стеб тут неуместен .....
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
а водила трамвая слепой? это же не порше пана мэра.
 показать весь комментарий
Ответить
 
бабка сослепу выскочила - трамвай не остановишь мгновенно
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Никакое транспортное средство мгновенно не останавливается. Инерция...
 показать весь комментарий
Ответить
 
дивишся, такі бабці нещасні і кульгаючі,ледь тягнуть ніжки, але ось прийшов тройлейбус і вони перетворються на швидкісних фурій,які тягнуть за собою у тробейбус центнерні кравчучки,штовхаючись ,несуться на великій швидкості..
метаморфози...)
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Бо десь купили дешевше, а потім тягнуть через весь Київ. Так на Подолі жодна пенсіонерка не купує, бо все дорого. Сідають на метро, а потім Лісовий чи інший ринок. При пенсії 1500 грн не дуже легко жити.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Когоо дійсно жаль, то це водія трамвая!!! В таку халепу потрапила людина !!!
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Поэтому льготы им надо давать наличкой, и хрен куда они тогда будут ездить.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
В Україні, як в будь якій цивілізованій країні, має бути єдина на всіх пільга-гідний рівень життя !!!)))
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
різні бувають бабуські..скільки їх біжить прямо по дорозі,не на переходах..
і не завжди справа у дешевше,моя баба у селі лізе мало не під колеса..робиш зауваження..вона залізний аргумент.."- день же..він побачить"..(
 показать весь комментарий
Ответить
 
Эти бабки мастера по отключению инстинкта самосохранения.
 показать весь комментарий
Ответить
 
Бухающая, курящая, непристегивающаяся ремнями безопасности, перебегающая дорогу, гоняющая по придомовым территориям и т.д. чмотота - это теже бабки, только моложе.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы полиция штрафовала пешеходов, такой фигни было бы на порядок меньше. А так, мнимая жалость к бабушкам вылазит им боком.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Если бы полиция... то не было бы напаркованных на тротуарах и газонах бы*ловозок, торгашей, ларьков, курящих в общ.местах мудаков и т.д. Что-то, очевидно, идет не так.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
На наших людей не угодишь. Оштрафуют бабку за переход дороги в неположенном месте - набежит ее родня с требованием не штрафовать. А когда ее собьют - они же прибегут с воплями почему не штрафовали.
Тут надо как в древнем Риме. Закон суров, но это - Закон.
 показать весь комментарий
Ответить
 
 
Это не "на наших людей", а на каких-то шнырей с украинским паспортом. Украинцы, наоборот, всё делают четко и по-человечески, а не по хитровы***нному.
 показать весь комментарий
Ответить
 
комментарий отмечен как спам  
 
Москалики, чи ДРГ сепарiв?
 показать весь комментарий
Ответить
 
Колись бачив подібне. На повороті дід потрапив під трамвай. Розчавило голову і мізки були на рельсах. Брррр...
 показать весь комментарий
Ответить
 
Я якраз ішов до школи. 5-6 клас. Мотрошне видовище.
 показать весь комментарий
Ответить
Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Киеве трамвай сбил переходящую рельсы пожилую женщину. ФОТОрепортаж (обновлено)
 События
   
 
 
 вверх
Следите за нами в Твиттере
Перейти
Читайте нас на Facebook
Перейти