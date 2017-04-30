 В Киеве трамвай насмерть сбил переходящую рельсы пожилую женщину. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает dtp.kiev.ua.
"Сегодня, 30.04.2017 в Киеве на Харьковском шоссе, на остановке Гашека трамвай сбил переходящую трамвайные рельсы бабушку. От полученных травм пострадавшая скончалась", - сказано в сообщении.
На месте происшествия работает полиция и скорая.
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вон моя матушка в прошлом апреле 21 числа в тот день в Одессе вторые или третьи сутки лил дождь ливень не прекращаясь...я себе сижу дома и вдруг смотрю звонок на мобильный от мамы-а она не дружит с мобильником вообще, простой кнопочный Нокиа- а не дружит... ну думаю все опять маму в больницу Скорая завезла, или опять какое приключение..
пока до меня дошло то что она сказала- я обалдел... оказалось она никому не говоря (мне) молча поехала на кладбище перед Пасхой (в ливень???!!) почти дошла до могилки сестры и упала (не дошла 10 метров) и все-- а встать не может говорит- что лежала в лужах часа полтора.. потом она вспомнила!!!! про мобильник (слава Богу дома не оставила как обычно) он от падения был рабочим и были на счету гроши и позвонила мне (короче поймал я машину и с женой помчались на кладбище) водитель, что вез на нас смотрел как на идиотов в такую погоду собаку не выгоняют.. короче мы на кладбище на ряды, а там тишина и никого нашли ее, лежала в луже прямо вся насквозь мокрая ( как результат через 35 суток залетела в урологию с абцесом почки она не подлежит мама операции) у меня даже в диких фантазиях не пришла бы мысль искать ее в такую погоду на кладбище, а вот не было бы телефона и никто бы по рядам не шел, не нашел на рядах.. а у нее давление под 160 на 280, диабет нужны инсулин .. кого потом винить- вы думаетет я смог понять ЗАЧЕМ И ПОЧЕМУ ПОПЕРЛА НА КЛАДБИЩЕ... ответ один- мне надо.....
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тільки бабка ж завжди думає, що перевагу їй дає її пенсійне посвідчення. над усім.
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плохо видит и слышит
стеб тут неуместен .....
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метаморфози...)
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і не завжди справа у дешевше,моя баба у селі лізе мало не під колеса..робиш зауваження..вона залізний аргумент.."- день же..він побачить"..(
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