 Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.По данным штаба, в этом районе противник применил мины калибром 120 мм.

Разрушениям подверглись 3 частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, секущиеся осколками стены и ворота.

"К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции", - отметили в пресс-центре АТО.