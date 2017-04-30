 Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела. ФОТОрепортаж

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.
По данным штаба, в этом районе противник применил мины калибром 120 мм.
"К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции", - отметили в пресс-центре АТО.
открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. В результате боевых действий двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены.
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