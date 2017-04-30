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 Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела. ФОТОрепортаж

Двадцать девятого апреля около 8 часов вечера частный сектор Авдеевки вновь пострадал от обстрела российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра АТО, опубликованном в Facebook.

По данным штаба, в этом районе противник применил мины калибром 120 мм.

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 01

Разрушениям подверглись 3 частных дома по улице Кирова: повреждена кровля и линия электропередач, выбиты окна, разрушен забор, секущиеся осколками стены и ворота.

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 02

Смотрите на "Цензор.НЕТ: Террористы обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной, - полиция. ФОТОрепортаж

"К счастью, в результате вражеского обстрела никто из местных жителей не пострадал. Сейчас на месте происшествия работают представители СЦКК и местного отдела полиции", - отметили в пресс-центре АТО.

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 03

Напомним, за прошедшие сутки враг 54 раза открывал огонь по опорным пунктам украинских защитников. В результате боевых действий двое украинских воинов погибли, еще 4 - ранены.

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 04Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 05

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 06

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 07

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 08

Боевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела 09

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Цензор.НЕТФотоПроисшествияБоевики накрыли частный сектор Авдеевки огнем из 120-мм минометов, - штаб АТО опубликовал последствия вчерашнего обстрела. ФОТОрепортаж
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