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 Террористы обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной, - полиция. ФОТОрепортаж

Российско-террористические войска обстреляли кладбище в городе Попасная (Луганская область).

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай на Facebook.

"Под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" попало кладбище в поселке ВРЗ г. Попасная. В результате обстрела разрушено и повреждено 21 захоронение", - пишет она.

"Последствия этого обстрела могли быть страшными, ведь кладбище находится рядом с частным сектором населенного пункта", - добавила Погукай.

Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).



Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 01Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 02Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 03Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 04Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 05Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 06Террористы обстреляли из Градов кладбище в Попасной, - полиция 07

(Фото со страницы Татьяна Погукай)
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Нечего Донбасс с Афганом сравнивать. В Афгане была хоть какая-то идея, поддерживаемая государством - исполнение интернационального долга, погибших доставляли на родину и хоронили как "погибших при исполнении...", родным - разные льготы (слабое утешение, но хоть что-то). А на Донбассе вроде как тоже есть идея ("русский мир"), но РФ от своих солдат отказывается - ихТамНет, пленных русских задним числом из армии увольняют, а про погибших солдат из РФ писать вообще не буду - достаточно написано.
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Та да , "... а давай по кладбищу из "Града" жахнем ! " . Хотя есть еще два варианта : 1. - с перепою . 2- под наркотой .
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Обстрелять кладбище! Потревожить мертвых могут лишь настоящие террористы, где видно, что вероисповедание значения не имеет.
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Какая там у них вера?!

Кирилл (Гундяев), попав в мир иной, слышит голос:
- Ну здравствуй дорогой Кирилл, хочу поблагодарить тебя за службу...
- Здравствуйте, Владимир Владимирович!
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Тем не менее МП признан каноническим православием, где больше террористов, чем различных мусульман мира.
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Це дуже поганий знак для тих, хто стріляв, як правило ті, хто тривожить мертвих, самі скоро розміщуються поруч з ними.
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Для цих може й місця не знайтися, десь у канаві й поховають (в кращому випадку).
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТеррористы обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной, - полиция. ФОТОрепортаж
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