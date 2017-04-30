 Террористы обстреляли из "Градов" кладбище в Попасной, - полиция. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом заявила глава отдела коммуникации полиции Луганщины Татьяна Погукай на Facebook.
"Под обстрел из реактивных систем залпового огня "Град" попало кладбище в поселке ВРЗ г. Попасная. В результате обстрела разрушено и повреждено 21 захоронение", - пишет она.
"Последствия этого обстрела могли быть страшными, ведь кладбище находится рядом с частным сектором населенного пункта", - добавила Погукай.
Открыто уголовное производство по ст. 258 Уголовного кодекса Украины (террористический акт).
(Фото со страницы Татьяна Погукай)
702 14
Материалы по теме: Агрессия России против Украины
Украинский боец погиб под Зайцево, - штаб АТО(11)
В зоне АТО выявлены беспилотник и гранаты российского производства. ФОТОрепортаж(17)
21-летний морпех Александр Берднык погиб под Павлополем в результате подрыва автомобиля на мине, - фонд "Вернись живым". ВИДЕО(0)
Акция "Стоп Путин! Стоп война!" прошла на Майдане Незалежности в Киеве. ФОТОрепортаж(39)
В суботу бойовики періодично обстрілювали українських військових на Луганщині. Обійшлося без жертв та поранених(1)
Один украинский воин погиб, еще четверо получили ранения в результате вражеского обстрела сил АТО вблизи Красногоровки, - штаб(0)
Враг открывал огонь по позициям ВСУ из 122-мм артиллерии, 120- и 82-мм минометов, БТР и БМП. За сутки - 52 обстрела, - штаб(16)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Кирилл (Гундяев), попав в мир иной, слышит голос:
- Ну здравствуй дорогой Кирилл, хочу поблагодарить тебя за службу...
- Здравствуйте, Владимир Владимирович!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить