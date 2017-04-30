 Экс-министр Швайка пострадал в ДТП на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.
"Ехал я из Конотопа от нашего городского головы Артема Семенихина в Киев. Собственно, на этих снимках ответы на все вопросы, что и как произошло", - пишет он.
Он поблагодарил водителей и свидетелей аварии, оказавших ему помощь, а также медиков, которые оперативно его госпитализировали.
"Вышли пару часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, вторая - забинтована, нога в гипсе", - рассказал Швайка.
(Фото со страницы Ігор Швайка)
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Но вот. что подумал- опять Конотоп.
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