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 Экс-министр Швайка пострадал в ДТП на Черниговщине. ФОТОрепортаж

Бывший министр аграрной политики и продовольствия, представитель Всеукраинского объединения "Свобода" Игорь Швайка попал в ДТП в Черниговской области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом он заявил на Facebook.

"Ехал я из Конотопа от нашего городского головы Артема Семенихина в Киев. Собственно, на этих снимках ответы на все вопросы, что и как произошло", - пишет он.

Он поблагодарил водителей и свидетелей аварии, оказавших ему помощь, а также медиков, которые оперативно его госпитализировали.

"Вышли пару часов назад из Института имени Ситенко. Рука в гипсе, вторая - забинтована, нога в гипсе", - рассказал Швайка.

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(Фото со страницы Ігор Швайка)
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Машина в хлам.Не понятно,что и как.
Но вот. что подумал- опять Конотоп.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияЭкс-министр Швайка пострадал в ДТП на Черниговщине. ФОТОрепортаж
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