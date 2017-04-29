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Все про:боеприпасы (1105) Нацполиция (7151) Донецкая область (4061)

 У жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох. ФОТОрепортаж

У 35-летнего жителя села Степное (Донецкая область) обнаружили снаряд калибра 152 мм и прессованный артиллерийский порох.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина, который работал трактористом, рассказал, что во время уборки поля в 2015 году нашел этот арсенал в лесополосе возле села Березовое, что на линии разграничения, и принес домой. Он заверил полицейских, что не делал попыток разобрать снаряд, однако объяснить, зачем хранил взрывоопасный предмет, не смог.

Снаряд и взрывчатка изъяты и направлены на экспертизу.

Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.

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У жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох 01У жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох 02У жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох 03

(Фото полиции Донецкой области)
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Пля, нет бы похвалить украинского партизана, так они дело шьют...

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просто на фоне плохой экологии и нехватки витаминов многие украинцы из подросткового возраста так до смерти и не выходят, и хранят дома снаряды - чем больше - тем лучше, чтобы потом по пьяне с дружбанами их пилить китайской ножовкой по металлу. Это ж круто - каждому дому по снаряду.
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Может у него нехватка пороха в организме, из за отсутствия мозгов.
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отсутствия мозгов как раз у этой банды что при власти ....
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Мужик до мисливського сезону готувався, знаєте які патрони зараз дорогі? 25-50 грн штука!
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Цензор.НЕТФотоОбществоУ жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох. ФОТОрепортаж
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