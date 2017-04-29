 У жителя Донецкой области изъяли артиллерийский снаряд и порох. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, мужчина, который работал трактористом, рассказал, что во время уборки поля в 2015 году нашел этот арсенал в лесополосе возле села Березовое, что на линии разграничения, и принес домой. Он заверил полицейских, что не делал попыток разобрать снаряд, однако объяснить, зачем хранил взрывоопасный предмет, не смог.
Снаряд и взрывчатка изъяты и направлены на экспертизу.
Открыто уголовное производство по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами и взрывчатыми веществами). Мужчине грозит до 7 лет лишения свободы.
(Фото полиции Донецкой области)
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