 Полиция остановила строительные работы в историческом здании в Киеве. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода , строители успели снести несколько внутренних перекрытий дома, а часть внешнего забора дополнительно огородили.





В управлении охраны культурного наследия КГГА сообщили, что разрешения на работы не давали. Поэтому 29 апреля действия строителей остановили сотрудники полиции. На 3 мая назначена инспекция состояния дома и проверка случившегося.

Дом перешел в частную собственность за 4 миллиона гривень, затем его перепродали. Нынешний владелец старинной усадьбы, представитель ООО "Подол инвeст", сообщал, что считает нужным снести дом, ведь "здание может быть воспроизведено только путем сноса и восстановления в первоначальном состоянии или в других архитектурных формах". Конечный бенефициарный владелец ООО "Подол Инвест" - Мирзаев Валерий Нариман-оглы. Он же через фирму "Подол-Бизнес" является владельцем другого заброшенного исторического здания на Подоле - по адресу Волошская, 5/14.





Киевская прокуратура судилась с владельцем, чтобы вернуть здание в коммунальную собственность, но проиграла суд.