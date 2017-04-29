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 Киевские новости, Общество
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Все про:архитектура (127) Киев (16959) памятник (2099) Нацполиция (7151) снос (140)

 Полиция остановила строительные работы в историческом здании в Киеве. ФОТО

Полиция остановила несанкционированные строительные работы в доме-усадьбе купца Вертипороха (XIX век) на углу улиц Мeжигорской и Щeкавицкой в Киеве. Здание получило статус памятника архитектуры местного значения в конце 2016 года.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода, строители успели снести несколько внутренних перекрытий дома, а часть внешнего забора дополнительно огородили.

В управлении охраны культурного наследия КГГА сообщили, что разрешения на работы не давали. Поэтому 29 апреля действия строителей остановили сотрудники полиции. На 3 мая назначена инспекция состояния дома и проверка случившегося.

Дом перешел в частную собственность за 4 миллиона гривень, затем его перепродали. Нынешний владелец старинной усадьбы, представитель ООО "Подол инвeст", сообщал, что считает нужным снести дом, ведь "здание может быть воспроизведено только путем сноса и восстановления в первоначальном состоянии или в других архитектурных формах". Конечный бенефициарный владелец ООО "Подол Инвест" - Мирзаев Валерий Нариман-оглы. Он же через фирму "Подол-Бизнес" является владельцем другого заброшенного исторического здания на Подоле - по адресу Волошская, 5/14.

Киевская прокуратура судилась с владельцем, чтобы вернуть здание в коммунальную собственность, но проиграла суд.

Полиция остановила строительные работы в историческом здании в Киеве 01

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Вертипороха

АГА. И ПРИЧИНА..............ПОНЯТНА...
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...все дороги ведут в Рим, а там таких руин дофигища... ...но язык до Киева доведёт...*)
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Вот оно лицо омериканской полиции! И лавров подтвердит этот факт . Это на Вашингтонщине дело было. Ага! Ни каких сомнений
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Вигнанка Лоліта. (Сатирична пісня на заборону в"їзду Лоліти в в Україну від журналістів каналу 24 ) Відео ( дивитись з 17 хв.15 сек. ) http://24tv.ua/vyesti_ua_zhir_vignannya_z_konotopa_gipnoz_martinenka_n812239
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Цензор.НЕТФотоКиевские новостиПолиция остановила строительные работы в историческом здании в Киеве. ФОТО
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