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 Ночью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ. ФОТОрепортаж

В Перечине (Закарпатская область) неизвестные сожгли автомобиль кандидата на должность главы Перечинской объединенной территориальной громады (ОТГ) Владислава Панина.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, политик рассказал, что Mazda была припаркована у его дома на улице Шевченко. Около 2:00 она загорелась. Панин самостоятельно попытался потушить пожар, но огонь быстро перекинулся с заднего колеса на всю машину.

Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленный поджог).

Владислав Панин является кандидатом на должность главы Перечинской городской объединенной территориальной громады от партии "Справедливость". Партийцы связывают поджог с выборами, которые состоятся 30 апреля.

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Ночью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ 01Ночью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ 02Ночью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ 03

(Фото с сайта Mukachevo.net)
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Закарпатье один из лидеров по количеству сожженных машин...
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Просто так машины не палят однако !,я бы посоветовал набу ещё и заняться этой персоной !
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Пропиарился перед выборами, тоже мне великий политик, для того чтобы жгли надо сделать много хорошего или плохого, а это - серая мышь, от которой никакого толку, вот и пиариться.
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Ничего страшного, у них на Закарпатье паспортов ЕС шо пруд пруди. Молдавских, угорских, румунских, словцких и пр. и тд. Так шо этот хлопец через неделю себе новую подержаную машину купит долларов за 500 если базаровская братва ПП не перехватит.
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І де мазду можна купити 500? В вропі Японські машини дорожчі за європейські.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНочью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ. ФОТОрепортаж
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