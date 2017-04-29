 Ночью на Закарпатье сожгли машину кандидата на должность главы Перечинской ОТГ. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Mukachevo.net, политик рассказал, что Mazda была припаркована у его дома на улице Шевченко. Около 2:00 она загорелась. Панин самостоятельно попытался потушить пожар, но огонь быстро перекинулся с заднего колеса на всю машину.
Полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса (умышленный поджог).
Владислав Панин является кандидатом на должность главы Перечинской городской объединенной территориальной громады от партии "Справедливость". Партийцы связывают поджог с выборами, которые состоятся 30 апреля.
(Фото с сайта Mukachevo.net)
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