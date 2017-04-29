 Браконьеры в Черном и Азовском морях незаконно наловили рыбы на 165 тыс. грн. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время патрулирования на побережье Каркинитского залива пограничники обнаружили гражданина Украины, который запрещенными орудиями лова (7 сетей) выловил более 40 тыс. креветок, 103 атерины и 760 бычков. Правонарушитель нанес ущерб водной экосистеме на 75 тыс. гривен.
В акватории Утлюкского лимана выявили еще одного браконьера, который с помощью двух сеток общей длиной 100 метров выловил 60 рыбин пиленгаса и нанес ущерб государству на 90 тыс. гривен.
(Фото Госпогранслужбы)
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А крєвєтка і бичок дєло ТАКІ СУРЬОЗНОЄ і ВАЖНОЄ....
ишь шо удумалі равнять жізнь одной крєвєткі і 10 жізнєй УКРАЇНЦІВ...Ето жє нєсопоставіміє вєлічіни.
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