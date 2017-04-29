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Все про:Азовское море (127) браконьерство (90) пограничники (1198) рыба (117) Херсонщина (649) Черное море (371) Запорожская область (555)

 Браконьеры в Черном и Азовском морях незаконно наловили рыбы на 165 тыс. грн. ФОТО

рыба сети

В Херсонской и Запорожской областях задержаны браконьеры.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Госпогранслужбу, во время патрулирования на побережье Каркинитского залива пограничники обнаружили гражданина Украины, который запрещенными орудиями лова (7 сетей) выловил более 40 тыс. креветок, 103 атерины и 760 бычков. Правонарушитель нанес ущерб водной экосистеме на 75 тыс. гривен.

В акватории Утлюкского лимана выявили еще одного браконьера, который с помощью двух сеток общей длиной 100 метров выловил 60 рыбин пиленгаса и нанес ущерб государству на 90 тыс. гривен.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Браконьеры наловили в Черном море крабов на 24 млн грн, - Госпогранслужба

Браконьеры в Черном и Азовском морях незаконно наловили рыбы на 165 тыс. грн 01Браконьеры в Черном и Азовском морях незаконно наловили рыбы на 165 тыс. грн 02

(Фото Госпогранслужбы)
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в ссср это были не трудовые доходы... с целью обогащения,арестовать,снасти отобрать,а Князя освободить..,еще пригодицца правильным пацанам..
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Если есть бумажка,ты не браконьер,и не наносишь ущерб государству,а если нет бумажки-ты какашка..
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Им пох на закон, поэтому закону должно быть пох на них - только максимально предусмотренное законом наказание! Речь о необратимых процессах деградации в природе, это тебе не палатку с чебуреками незаконно установить.
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дик і 150 лярдів у офшори вивести . чи по ротєрдаму плюс спиз.... 15 лярдів , чи по газу перегнать на рахунки фігташа 70 лярдів....Там здохнуть якихось 100-200 тисяч цинічних бандєр...
А крєвєтка і бичок дєло ТАКІ СУРЬОЗНОЄ і ВАЖНОЄ....
ишь шо удумалі равнять жізнь одной крєвєткі і 10 жізнєй УКРАЇНЦІВ...Ето жє нєсопоставіміє вєлічіни.
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ловить и сажать надо тех кто крышует этот дурдом.
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Представить трудно как погранцы определили принадлежность 7 (семи) сетей одному и тому же индивидууму. Неужели его ловили подряд 7 раз, на забросе/выборе каждой из сетей???
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Цікаво хто там такий сидів і рахував цих креветок поштучно і скільки часу у нього на це пішло.
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Так це ви креветки порахували? Ви мені ще напишіть, що ви жодного уроку в школі не прогуляли, я вам обов'язково повірю.
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Цена рыбы у браконьеров сказочно взлетает после учёта задержанцами. Бычок по цене осетрины, пеленгас по цене голубого тунца. 60 пеленгасов - почти мусорной рыбы - оценены в 90000!
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ни один браконьер не должен выйти на воду в нерест!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! без пограничной крыши.
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Цензор.НЕТФотоОбществоБраконьеры в Черном и Азовском морях незаконно наловили рыбы на 165 тыс. грн. ФОТО
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