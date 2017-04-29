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 Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

В Полтавской области произошло ДТП. В результате погиб 1 человек.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 9:00 на 256-м километре автодороги Киев - Харьков, возле села Широкое (Великобагачанский район), столкнулись ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и Lada Largus.

26-летний пассажир ВАЗ-2109 погиб на месте. 28-летний водитель ВАЗ-2109 и 24-летний водитель ВАЗ-21099 получили телесные повреждения. В Lada Largus никто не пострадал.

Погибший 24-летний пассажир и травмированный 28-летний водитель являются инспекторами Гадячского отдела полиции Полтавщины.

Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).

Читайте на "Цензор.НЕТ": ДТП на Буковине: "Мерседес" врезался в "копейку" - один человек погиб, трое травмированы. ФОТО

Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы 01Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы 02Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы 03

(Фото полиции Полтавской области)
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тобто серед поліцейських людей нема...так?
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Невже за провокаційні запитання винагорода від мінстеця більша? Відповіді не треба - питання риторичне.
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Це ваше твердження провокаційне.Не знаючи померлої людини ви дозволяєте собі писати такі речі...
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Пані, відчепіться від мене, оскільки я про Вас дуже поганої думки, то Ви можете випросити те, за що мене забанять.
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Та ви про всіх дуже поганої думки-бо самі дуже погана людина...
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Возможно неисправные автомобили. Подписуем петицию за введение тех.осмотра для авто старше 5 лет. Петиция к президенту за ТО ТС
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Да засунь эту петицию и ТО в одно место...
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ау редактор...чет не сходится....
26-летний пассажир ВАЗ-2109 погиб на месте.....
28-летний водитель ВАЗ-2109 и 24-летний водитель ВАЗ-21099 получили телесные повреждения.....
Погибший 24-летний пассажир и травмированный 28-летний водитель являются инспекторами ...............
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Не особо в тему, но с диким омерзением вспоминаю дорогу от днепра до полтавы... Премьер гройцман, обьективно ты со всей своей дорожной командой - говно.
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росийские автомобили не имеют права кататься по дорогам Украины.
В росийских и совецких автомобилях всегда погибают люди - потому что это жестянки, в которых спастись невозможно!
Пора уже наложить запрет на использование этого дерьма на наших дорогах!
Легко и не дорого - пересадить всех владельцев росийскуого дерьма на б\у автомобили из Германии! Для этого направить немного денег с "реформ".
Когда уже по-настоящему будете думать и заботиться о ЛЮДЯХ?
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не во всех совецких больше шансов погибнуть газ 21 например.а в остальном ты прав лучше ауди а6 года так от 2005го чем новый автотаз.но у людей нет денег на такие авто.
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Да ауюдюхи мэрсы и бэхи с 90 го года выпуска гораздо безопасней кацапских гробов на колёсах !!!
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Мент сдох- нормально -ответил за всех у кого брал (сука) деньги
эй! мусора поганые давайте комменты
))
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияТри легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы. ФОТОрепортаж
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