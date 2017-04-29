 Три легковушки столкнулись на трассе Киев - Харьков: погиб полицейский, два человека травмированы. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на полицию, около 9:00 на 256-м километре автодороги Киев - Харьков, возле села Широкое (Великобагачанский район), столкнулись ВАЗ-2109, ВАЗ-21099 и Lada Largus.
26-летний пассажир ВАЗ-2109 погиб на месте. 28-летний водитель ВАЗ-2109 и 24-летний водитель ВАЗ-21099 получили телесные повреждения. В Lada Largus никто не пострадал.
Погибший 24-летний пассажир и травмированный 28-летний водитель являются инспекторами Гадячского отдела полиции Полтавщины.
Открыто уголовное производство по ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения).
(Фото полиции Полтавской области)
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26-летний пассажир ВАЗ-2109 погиб на месте.....
28-летний водитель ВАЗ-2109 и 24-летний водитель ВАЗ-21099 получили телесные повреждения.....
Погибший 24-летний пассажир и травмированный 28-летний водитель являются инспекторами ...............
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В росийских и совецких автомобилях всегда погибают люди - потому что это жестянки, в которых спастись невозможно!
Пора уже наложить запрет на использование этого дерьма на наших дорогах!
Легко и не дорого - пересадить всех владельцев росийскуого дерьма на б\у автомобили из Германии! Для этого направить немного денег с "реформ".
Когда уже по-настоящему будете думать и заботиться о ЛЮДЯХ?
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эй! мусора поганые давайте комменты
))
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