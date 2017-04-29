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Все про:Киевская область (1500) лес (369) пожар (3171) ГСЧС (981)

 10 тыс. кв. м леса горело под Киевом. ФОТО

В Киевской области произошел лесной пожар. Никто не пострадал.

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле трассы Киев - Обухов загорелось около 900 кв. м леса. Через некоторое время площадь пожара составила около 10 тыс. кв. м.

К тушению привлекались 10 единиц техники и 41 пожарный. В 15:40 минут огонь был ликвидирован.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Склад площадью 1000 кв. м сгорел в Борисполе. ФОТО

10 тыс. кв. м леса горело под Киевом 01

(Фото ГСЧС)
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Ляшко ждет очередная ходка. Шоу его не спасут, - Соболев12 часов назад
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Сразу после обнародования Олегом Ляшко его первой электронной декларации прошлой осенью глава парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев публично предложил ему объяснить антикоррупционному бюро и антикоррупционной прокуратуре - как он, придя в парламент бедным парнем, получил в собственность дорогие имения и более миллиона долларов и евро наличными.
Об этом написал минувшей ночью Егор Соболев у себя в Фейсбуке.
Однако, по его словам, Ляшко этого не сделал.
«Теперь пытается превратить в привычное мыльное шоу допросы. Сочувствую Назару Холодницкому и Артему Сытнику. Но не думаю, что таким образом прокуроров Антикоррупционной прокуратуры и детективов Антикоррупционного бюро удастся остановить. Как и грязными словами, которыми в выходные их пытались вывести из равновесия в суде защитники Николая Мартыненко», - отметил Соболев
«Уверен: Ляшко - не последний лидер политической силы, который предстанет перед законом Украины за незаконное обогащение», - резюмировал глава антикоррупционного комитета
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Ну раз зимин написал, знач точно ничего такого не произойдёт. Этот мастер превращать всё в пшик и пиар "на крови".
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Обычно после таких "пожаров",кто-то удачно наваривает на продаже леса.
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Это давно извесно! И при этом горит не трава, а верхний лес! А его поджечь можно лишь искуственно!
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лес после пала считается непригодным для промышленных целей! не несите бред!
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для тех,кто в танке. его сначала вырубают,а потом уже поджигают и говорят,что сгорел.
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В Херсонских лесах так часто делали - лес горел (а горит в основном только кора сверху), а потом этот лес продавали.
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так лес "списывают" особо предприимчивые лесники, и то в локальных масштабах... маловероятно чтоб 20-25 летние сосны (таков возраст посадок под киевом) кому-то приглянулись в качестве пиломатериала... а масштаб пожара (1 га) - ничтожен!

это вообще спор "ниочем". тролли просто подымают пену, как та параска, которая все знает))) не ведись на ихний треп!
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10.000 кв.м = 1 гектар, площадь 100м х 100м. Но! 1 га - это мелочь, а 10.000 (ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ) хоть и метров квадратных - это Эпическая Трагедия! МЧС на высоте! Стоит отдельной рубрики на Цензоре! )))
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а если в квадратные сантиметры конвертировать, то народу набежит читать - ну просто немеряно, а пожарников тут же представят к государственным наградам
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теперь надо наблюдать: кто там хатынку втулит - тот и поджигатель
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грило горило ёпта, обугленные пенёчки на это беспалевно намекают.
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Кацапский поджег и гибридная война в Украине это 120%. К шаману Шойгу с бубном даже не ходи и так все ясно.
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Цензор.НЕТФотоОбщество10 тыс. кв. м леса горело под Киевом. ФОТО
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