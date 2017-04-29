 10 тыс. кв. м леса горело под Киевом. ФОТО

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ГСЧС, возле трассы Киев - Обухов загорелось около 900 кв. м леса. Через некоторое время площадь пожара составила около 10 тыс. кв. м.
К тушению привлекались 10 единиц техники и 41 пожарный. В 15:40 минут огонь был ликвидирован.
(Фото ГСЧС)
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Сразу после обнародования Олегом Ляшко его первой электронной декларации прошлой осенью глава парламентского антикоррупционного комитета Егор Соболев публично предложил ему объяснить антикоррупционному бюро и антикоррупционной прокуратуре - как он, придя в парламент бедным парнем, получил в собственность дорогие имения и более миллиона долларов и евро наличными.
Об этом написал минувшей ночью Егор Соболев у себя в Фейсбуке.
Однако, по его словам, Ляшко этого не сделал.
«Теперь пытается превратить в привычное мыльное шоу допросы. Сочувствую Назару Холодницкому и Артему Сытнику. Но не думаю, что таким образом прокуроров Антикоррупционной прокуратуры и детективов Антикоррупционного бюро удастся остановить. Как и грязными словами, которыми в выходные их пытались вывести из равновесия в суде защитники Николая Мартыненко», - отметил Соболев
«Уверен: Ляшко - не последний лидер политической силы, который предстанет перед законом Украины за незаконное обогащение», - резюмировал глава антикоррупционного комитета
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это вообще спор "ниочем". тролли просто подымают пену, как та параска, которая все знает))) не ведись на ихний треп!
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