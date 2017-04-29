 В зоне АТО выявлены беспилотник и гранаты российского производства. ФОТОрепортаж

Как сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на СБУ, под Волновахой (Донецкая область) сбит беспилотник типа "Орлан". БПЛА был российского производства.
В районе Красногоровки (Донецкая область) выявлены гранаты, произведенные в РФ в 1993 году.
(Фото СБУ)
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Махмуд Карази заявил, что подает в суд на РФ. Турецкие следственные органы считают, что именно российский военный корабль нарушил правила судоходства. По их мнению, расследование продлится не менее 3 месяцев, но судебные иски РФ можно предъявлять уже сейчас.
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17 ч ·
26 апреля российскими оккупантами на боевом дежурстве был убит уроженец Винницкой области Александр Штейко. Александр ушёл на войну добровольцем. В январе этого года в результате регулярных обстрелов "градов" был контужен и потерял 90 процентов зрения. После сложной операции вернулся на фронт, потому что был уверен, что его некем заменить. Пуля попала ему в грудь.
Когда я говорю, что единственный путь сохранения Украины в полном уничтожении всех ментальных, культурных, экономических и политических связей с Россией - я не преувеличиваю, а не договариваю: полное уничтожение должно ещё коснуться всех россиян, которые пришли убивать на украинскую землю.
Когда кому-то кажется, что достаточно будет только выгнать оккупантов, а остальные мосты оставить, то я хочу, чтобы все понимали, что Александр Штейко и тысячи украинских защитников четвертый год отдают свои жизни потому, что эти мосты когда-то существовали. Именно по этим мостам русский мир чумой пролез на восток Украины. Именно эти ментальные, культурные мостики являются проводниками по которым ползучей отравой годами проползал на украинскую землю отвратительный, лживый, двуличный русский мир. А там, где он воцаряется всегда горе, разрушения и реки крови.
Разве кто-то ещё не понимает, что цель России в тотальной деукраинизации Украинского государства, в уничтожении национальной идентичности Украины и превращении Украины в колонию соседней империи? Что российским спрутом используются все методы геноцида - информационная война, пропаганда,переделывание истории, провокации, шантаж, подкупы и наконец главный - физическое уничтожение украинцев.
Какие могут быть в этих условиях примирения, налаживание связей, дружбы народов, "дома свободной России" в Киеве и так далее? Только полный разворот на 180 градусов с курсом на Европу, а Россию во всех смыслах оставить гнить позади. Со своим русским языком, который везде "притесняют", со своими традициями, вторичной, пошловатой культуркой, средневековыми ценностями, генетическим шовинизмом, жизнью по понятиям, "братской" любовью, "родственными" связями и прочей пропагандисткой, смертельно опасной для Украины шелухой. Геть! И Слава Украине!
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В этих республиках что жил, там много проживает россиянц, но Я не разу не видел, и не слышал чтобы россиянцы так наглели, как они наглеют в Украине.
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