 Полиция Черкасщины задержала мужчину, пытавшегося подкупить следователя 1 тысячей долларов. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.
Отмечается, что в Департамент внутренней безопасности поступил рапорт старшего следователя-криминалиста. 28-летняя капитан полиции доложила, что подозреваемый в одном из уголовных производств пытается втянуть ее в противоправную деятельность и предлагает неправомерную выгоду в размере тысячи долларов.
"В ходе проверки было установлено, что некоторое время назад в Черкасской области, на территории одного из развлекательных заведений, отдыхали две компании. Какой-то момент между двумя присутствующими возник спор, который перерос в драку. Один из мужчин схватил металлический совок для угля и нанес им несколько ударов по голове своему оппоненту. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения", - сказано в сообщении.
Относительно виновника происшествия следственным подразделением черкасской полиции было начато уголовное производство по ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.
40-летний житель Черкасс, чтобы избежать наказания, предложил старшему следователю, в производстве которого находились материалы, закрыть дело за вознаграждение - тысячу долларов.
Злоумышленник назначил встречу для передачи средств сотрудницы полиции в одном из кафе города. Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи областной полиции Черкасс задержали мужчину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после предоставления им денег и изъяли предмет взятки.
520 7
Материалы по теме: Борьба с коррупцией
Депутат Черкасского облсовета, подозреваемый в хищении госимущества, арестован с возможностью внесения 3 млн грн залога, - прокуратура. ФОТО(5)
Есть несколько вариантов выполнения требования МВФ по созданию Антикоррупционного суда, - Кононенко(31)
"Это прекрасно, что вы розовощекий", - Ляшко пришел к главе САП Холодницкому. ВИДЕО(105)
При попытке дать 3 тыс. долл. взятки на Днепропетровщине задержан фигурант "рейдерского дела", - ГПУ. ФОТО(16)
Шанс реанимировать антикоррупционную политику в Украине(0)
"Меня четыре часа допрашивали типа в качестве свидетеля по факту незаконного обогащения", - Ляшко о визите в НАБУ(257)
Чиновнику Запорожской ОГА предъявлено подозрение в растрате 4 млн грн бюджетных средств, - ГПУ(8)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить