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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3850) коррупция (7200) Нацполиция (7142) Черкассы (608) Черкасщина (511)

 Полиция Черкасщины задержала мужчину, пытавшегося подкупить следователя 1 тысячей долларов. ФОТО

В Черкасской области подозреваемый в преступлении, надеясь избежать ответственности, решил подкупить следователя-криминалиста 1 тысячей долларов.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Департамента коммуникации Нацполиции.

Отмечается, что в Департамент внутренней безопасности поступил рапорт старшего следователя-криминалиста. 28-летняя капитан полиции доложила, что подозреваемый в одном из уголовных производств пытается втянуть ее в противоправную деятельность и предлагает неправомерную выгоду в размере тысячи долларов.

"В ходе проверки было установлено, что некоторое время назад в Черкасской области, на территории одного из развлекательных заведений, отдыхали две компании. Какой-то момент между двумя присутствующими возник спор, который перерос в драку. Один из мужчин схватил металлический совок для угля и нанес им несколько ударов по голове своему оппоненту. Пострадавший получил тяжелые телесные повреждения", - сказано в сообщении.

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Относительно виновника происшествия следственным подразделением черкасской полиции было начато уголовное производство по ст.121 (Умышленное нанесение тяжких телесных повреждений) Уголовного кодекса Украины.

40-летний житель Черкасс, чтобы избежать наказания, предложил старшему следователю, в производстве которого находились материалы, закрыть дело за вознаграждение - тысячу долларов.

Злоумышленник назначил встречу для передачи средств сотрудницы полиции в одном из кафе города. Оперативники внутренней безопасности Нацполиции и следователи областной полиции Черкасс задержали мужчину в порядке ст.208 Уголовно-процессуального кодекса Украины сразу после предоставления им денег и изъяли предмет взятки.

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Полиция Черкасщины задержала мужчину, пытавшегося подкупить следователя 1 тысячей долларов 01Полиция Черкасщины задержала мужчину, пытавшегося подкупить следователя 1 тысячей долларов 02

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а если бы 100 000, то как бы капитанша среагировала, ведь Черкассы в этом вопросе уже 2 на этой неделе фигурировали и, зная хорошо, что там творится, хочется сказать-не там и не тех ловите, все они в больших кабинетах и в мягких госкреслах.
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А чего там с отравлением крысы Ющенко , чего там с делом Гонгадзе , с бриллиантовыми прокурорами ?
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А чего их подкупать,они все уже давно куплены .....
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Обижают следователей таким подкупом.Совсем не ценят их нелегкий труд. Надо жестко наказывать за такие мизерные взятки. Они позорят наших профессионалов
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у меня фурщик знакомый говорит менты на черниговщине самые ублюдки в нагляк у фурщиков веши забирают месяц назад у парня ноутбук отмели по беспределу как бандиты в 90 ые !!! говорят комуто скажешь растреляем !! аваков ты куда смотришь !!
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Настоящая борьба с коррупцией-это, когда начнут сажать с конфискацией тех кто дает взятки.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция Черкасщины задержала мужчину, пытавшегося подкупить следователя 1 тысячей долларов. ФОТО
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