 ДТП на Буковине: "Мерседес" врезался в "копейку" - один человек погиб, трое травмированы. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Черновицкой области.
"Авария произошла на автодороге в селе Недобоевцы Хотинского района. Двигаясь на легковом автомобиле "Мерседес" со стороны города Хотин, 35-летний черновчанин не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2101", который ехал впереди", - говорится в сообщении.
В результате инцидента 27-летний водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте происшествия.
Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.
"В настоящее время полицейские выясняют подробности трагического столкновения", - сообщили в ведомстве.
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