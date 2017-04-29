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 ДТП на Буковине: "Мерседес" врезался в "копейку" - один человек погиб, трое травмированы. ФОТО

В результате дорожно-транспортного происшествия в Хотинском районе Черновицкой области погиб один человек, еще трое госпитализированы.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации ГУ Нацполиции в Черновицкой области.

"Авария произошла на автодороге в селе Недобоевцы Хотинского района. Двигаясь на легковом автомобиле "Мерседес" со стороны города Хотин, 35-летний черновчанин не справился с управлением и допустил столкновение с "ВАЗ-2101", который ехал впереди", - говорится в сообщении.

В результате инцидента 27-летний водитель "ВАЗ-2101" погиб на месте происшествия.

Также в больницу были госпитализированы с травмами различной степени тяжести трое его пассажирок.

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"В настоящее время полицейские выясняют подробности трагического столкновения", - сообщили в ведомстве.

ДТП на Буковине: Мерседес врезался в копейку - один человек погиб, трое травмированы 01ДТП на Буковине: Мерседес врезался в копейку - один человек погиб, трое травмированы 02

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Веселый редактор пишет заголовки в "копейку".
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Не треба іздити на москальських тарантасах,вони небезпечні для експлуатації на дорогах
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ваз поворачивал налево. мерседес обгонял через сплошную
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Там неоткуда поворачивать , мерс пошел на обгон через сплошную скорее всего .
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двигались в одном направлении.ваз на перекрестке поворачивал налево .мерс пошел на обгон через сплошную. удар в левое переднее крыло ваз
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Это не перекресток , это въезд в село , там нет второстепенных дорог , а обочина такая бо там базарчик круглогодичный фруктовый , село богатое на сады .
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Полевые не считаются перекрестком , жигуль должен был уступить . Кто то из ваших попал ? Мерс чей ?
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Ну как бы кто то должен быть виноват , возможно что обоюдная .
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летел. обгон. встречка. понял, что не успеет. все.
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Гробы на колёсах эти вазы, а мерседесу хоть бы хны...
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Нехило "мессер" сзади подтолкнул. Гнилье и сложилось сразу.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДТП на Буковине: "Мерседес" врезался в "копейку" - один человек погиб, трое травмированы. ФОТО
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