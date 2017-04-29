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 Происшествия, Киевские новости, Фоторепортаж
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Все про:Киев (16956) наркотики (1449) СБУ (14118)

 СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве. ФОТОрепортаж

Сотрудники Службы безопасности пресекли деятельность нарколаборатории по изготовлению метамфетамина в Киеве.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.

Правоохранители установили, что житель столицы организовал производство психотропного вещества для дальнейшей перепродажи. По информации пресс-центра, за сутки злоумышленник изготавливал около 100 граммов наркотика, который сбывал дилерам. Во время обысков по месту жительства правонарушителя и в арендованном гараже оперативники спецслужбы обнаружили 400 граммов готового наркотика, 6 литров прекурсоров для его изготовления и лабораторное оборудование.

Оперативники СБУ изъяли у злоумышленника незарегистрированные пистолет и револьвер с патронами. Продолжаются неотложные следственные действия.

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\СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве 01СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве 02СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве 03
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В Киеве все дома исписаны по бокам бошки, фен, и прочая херь с номерами телефонов, - прям наркобарыжно-фуфлыжный синдикат.
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C учетом наличия большого колличества спичечных коробок, в лаборатории большие проблемы с "красным фосфором" (добывается с чиркалки). Притакой фигне, мне интересно, как они умудрялись приготовить 100гр первитина ("винт" в простонародье), по всей видимости сие есть тайна. Учитывая проиставку МЕТамфетамина, по всей видимости использовали либо псевдоэфедрин, либо препарат - со слабым содержанием экстракта эфедры.
Мутновато. Возможно имели доступ к достаточно чистому эфедрину, тогда вопрос, где брали красный фосфор (с коробков на 100гр в день не наскребешь). Ну да ладно, все равно молодцы, что "хлопнули".
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В Киеве полно орлов, торгующих неликвидами из разбомблённых лабораторий брошенных заводов. Там и красный фосфор и красная "ртуть" (для верующих в эту хрень ).Найти их - дело 2 минут. Тут и Харьков, Запорожье, Днепр, Киев. Телефончики тут же
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На счет "красной ртути" поржал. А красный фосфор - прекурсор, и тяжело доставаемый. В свое время сам "хлопал"лаборатории. Так вот, на "винт" выходили именно через лиц, которые искали "красный фосфор" (один из признаков").
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На каждом углу в Киеве игровые автоматы .понятно что мусора крышуют . Это чё такая рехформа гаспада казлы Аваковы ?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве. ФОТОрепортаж
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