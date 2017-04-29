 СБУ ликвидировала нарколабораторию по изготовлению метамфетамина в Киеве. ФОТОрепортаж

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-центра СБУ.
Правоохранители установили, что житель столицы организовал производство психотропного вещества для дальнейшей перепродажи. По информации пресс-центра, за сутки злоумышленник изготавливал около 100 граммов наркотика, который сбывал дилерам. Во время обысков по месту жительства правонарушителя и в арендованном гараже оперативники спецслужбы обнаружили 400 граммов готового наркотика, 6 литров прекурсоров для его изготовления и лабораторное оборудование.
Оперативники СБУ изъяли у злоумышленника незарегистрированные пистолет и револьвер с патронами. Продолжаются неотложные следственные действия.
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Мутновато. Возможно имели доступ к достаточно чистому эфедрину, тогда вопрос, где брали красный фосфор (с коробков на 100гр в день не наскребешь). Ну да ладно, все равно молодцы, что "хлопнули".
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