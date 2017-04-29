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 Политика Украины, Экономика, Киевские новости
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Все про:налоговая (770) ГФС (2773)

 Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров. ФОТО

В Киеве сотрудники налоговой милиции ликвидировали центр минимизации таможенных платежей и раскрыли схему по “таможенной” очистке импортированных товаров и их реализации на внутреннем рынке.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба ГФС.

В ходе операции "Рубеж-2017" и расследования уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей) УК, была установлена группа лиц, которые организовали схему ввоза на территорию Украины по заказу компаний-выгодоприобретателей товаров по значительно заниженным ценам. Для реализации схемы организаторы вступили в преступный сговор с представителями компаний - нерезидентов, зарегистрированных в Китае, Малайзии, Словакии и Польше. Используя связи на таможне и подделывая официальные документы, злоумышленники ввозили в страну товары медицинского назначения, рыбу и фрукты. Для этой цели был создан ряд компаний, с использованием реквизитов которых был осуществлен ввоз товаров на сумму более 20 миллионов гривен, которые были реализованы физическим и юридическим лицам.

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В дальнейшем, для прикрытия незаконной деятельности, легализации денег и выравнивания стоимости импортируемых товаров до среднерыночной, в бухгалтерском и налоговом учетах злоумышленники отражали документальное приобретение услуг по транспортировке импортируемых товаров у ряда подконтрольных фиктивных компаний.

В настоящее время установлен ряд компаний-выгодоприобретателей.

В результате проведенных двух обысков было обнаружено и изъято более полумиллиона тысячи пачек чая стоимостью около 18,7 миллиона гривен. Решается вопрос об аресте указанных товаров, расследование уголовного производства продолжается.

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Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров 01Киевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров 02

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Судя по складу, не уголовное дело,а пещера Алибабы. Закроется, откроется... главное что бы просящий пароль не забыл...
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В Украине выпустили финальную серию мотоциклов Dnepr Vintage, которая завершает историю киевских мотоциклов с коляской.
Об этом в Facebook написал Олег Омельницкий, генеральный директор информационно-аналитической группы Автоконсалтинг.
"Мотоциклы этой серии собираются полностью вручную из запчастей заводского производства, которые нам удалось выкупить. Разумеется, с предварительной доводкой каждой детали до эталонных показателей. Собирает их не Киевский мотозавод (там уже некому и негде), а команда лучших мастеров, которую мне и удалось объединить под этот проект", - уточнил Омельницкий.
Мотоцикл Dnepr Vintage оснащен 650-кубовым двигателем мощностью 32 л.с. с электрическим стартером, электронным зажиганием с режимами Спорт, Нормал и Off-Road и генератором увеличенной мощности 700 Вт.
В качестве опции линия Vintage оснащается дополнительными фарами, LED задним фонарем и подсветкой, приборами давления масла и вольтметром, лебедкой и защитными дугами.
Премьера линии Dnepr Vintage состоялась на выставке ретроавтомобилей OldCarLand-2017 в Киеве сегодня, 28 апреля.http://biz.liga.net/ekonomika/avto/fotomaterialy/3657318-v-ukraine-vruchnuyu-sobrali-poslednyuyu-seriyu-mototsiklov-dnepr-foto.htm#4
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Цензор.НЕТФотоПолитика УкраиныКиевские налоговики ликвидировали схему по продаже незаконно импортированных товаров. ФОТО
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