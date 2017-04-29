 На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирта более чем на 2,1 миллиона гривен. ФОТО

Как передает Цензор.НЕТ, в ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на одном из складских помещений, а также в прицепе одного из автомобилей, хранится 440 литров спирта неопределенного происхождения. Перевозчик данной партии спирта не смог предоставить сопроводительных документов.
Кроме того, в помещении, в которое планировалось разгрузить указанный спирт, была обнаружена уже доставленная партия спирта, объемом почти 9,5 тысячи литров, а также автомобиль, который использовался в незаконной деятельности.
Общий объем обнаруженного и изъятого составил более 2,5 миллиона гривен.
Расследование уголовного производства продолжается.
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Россия пытается наладить поставки угля с неподконтрольных территорий на внешние рынки. Об этом стало известно из комментария главы ДТЭК Максима Тимченко в интервью изданию Экономическая правда.
По данным топ-менеджера украинского энергохолдинга, сегодня Россия экспортирует около 9 млн т, и при этом сейчас ей прибавляется украинских 10 млн т. "Условно, думаю, из АТО в Россию будет выезжать 200-300 тыс т антрацита в месяц. Сейчас в Турции на рейде стоит корабль в ответ на наше письмо, которое мы отправили. То есть, мы отслеживаем покупателей этого угля и всех предупреждаем о том, что это нелегальный ресурс, - рассказывает Тимченко. - И сегодня один из потребителей остановил это судно для дополнительной проверки".
Больше тут: http://biz.nv.ua/publications/rf-vyvozit-iz-ato-ugol-zarubezhnym-potrebiteljam-1058836.html
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