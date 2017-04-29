 На Тернопольщине налоговики изъяли из незаконного оборота спирта более чем на 2,1 миллиона гривен. ФОТО

Читайте на "Цензор.НЕТ": Налоговики разоблачили предпринимателей, уклонившихся от уплаты более 22 миллионов гривен налогов

Как передает Цензор.НЕТ , в ходе операции "Акциз-2017" было установлено, что на одном из складских помещений, а также в прицепе одного из автомобилей, хранится 440 литров спирта неопределенного происхождения. Перевозчик данной партии спирта не смог предоставить сопроводительных документов.

Кроме того, в помещении, в которое планировалось разгрузить указанный спирт, была обнаружена уже доставленная партия спирта, объемом почти 9,5 тысячи литров, а также автомобиль, который использовался в незаконной деятельности.Общий объем обнаруженного и изъятого составил более 2,5 миллиона гривен.Расследование уголовного производства продолжается.