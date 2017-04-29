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Все про:Волынь (582) обыск (1068) янтарь (541)

 В Волынской области изъяли более тонны янтаря. ФОТОрепортаж

Янтарь изъяли в ходе обыска у местных дельцов.

В городе Владимир-Волынский правоохранители изъяли более тонны необработанного янтаря. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Волынской области.

Сообщается, что янтарь-сырец изъяли во время обысков в помещениях, которые занимала группа местных жителей и которые подозреваются в организации каналов незаконных поставок камня за границу.

В Волынской области изъяли более тонны янтаря 01

В Волынской области изъяли более тонны янтаря 02


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Обыски продолжаются.
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й далі куди бурштин цей піде?!
іншим пацанам у владі?
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1 Тонну засветили, а сколько на месте по машинам распихали хрен кто скажет.
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Если к добыче янтаря подойти с умом и ликвидировать " янтарную мафию ", то бюджет Украины ежегодно получал бы миллиарды долларов.Не надо в таком случае МВФ и их жалкие подачки, а город Ровно с янтарной биржей превратился бы в мегаполис с небоскребами
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не нельзя такого, без кредитов мвф развития не будет!
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А якщо підійти з розумом до вибору президента і депутатів Верховної Ради, то ніякої "бурштинової мафії" взагалі не буде.
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ни че не даст.во первых не с кого выбирать (так как честному человеку не насобирать миллионы на агитацию)во вторых придут другие будет та же херня только смертная казнь за воровство.корупцию... внесла бы коррективы
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тому вони роками там і сидять, бо мимохідь просувається думка - нема чого, нема кого, чесні туди не пройдуть, а ви ще й смертну кару хочете дати їм в руки - вважаєте вони проти себе будуть її використовувати?
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а что делать по вашему нужно?бывает думаю вот на хера столько бабла уже наворовали и себе и правнукам на всю жизнь! все сука есть.с собой ведь не заберут один хер сдохнут можно же и для людей что то хорошее сделать
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Это если в Раде ни одной старой рожи не будет и в других высших эшелонах власти..
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не ну если помощь МВФ Украине ето уже жалкие подачки,
то мои поздравления Юре.
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сам договарился? знаешь?
или с кац ТВ поешь?
я только за,
если Украина может жить "без кредитов под ихние условия"
всего то нужна ерунда - работать и не воровать.
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И сколько с этого добра было бы заплачено в бюджет в качестве налогов?
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В том то и дело,что налогов не платят, а везут сырье сразу же заграницу.А можно сделать так:
- выдавать лицензии и платить налоги в местные бюджеты для развития инфраструктуры
- построить цеха по обработки янтаря, а не вывозить в Польшу сырье.Это создаст много рабочих мест и придаст добавленную стоимость у сырью
- открыть янтарную биржу в Ровно или Луцке и все сделать прозрачно

В итоге Украина будет получать миллиарды долларов ежегодно.....
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от Владимира-Волынского до таможенного перехода с Польшей, Устилуг-Зосин, всего 12 км. Видно накапливали, а жадность фраера всегда губит.
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Прям с языка снял..терь кое кто без посредников пульнет эту тонну..и кто же это , угадай?
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Та да...и будет город Ровно , ровной поверхностью после томагавков...гдеж тебе дадут такое счастье..небоскребы..там лес пилят, зная что весной потонут и похер, а ты о высших материях..небоскребы.. Бурштын и контрабанда сигарет, это верх развития.. Ну и убд для льгот..хули той жизни
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Полиция молодцом...)) Значит,добычу не перекрывают,а охотятся уже за добытым янтарём. Кто контролирует передачу отнятого в бюджет?!В Волынской области изъяли более тонны янтаря - Цензор.НЕТ 654
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Который через пару дней как обычно бесследно исчезнет.
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тонну изъяли, а сколько тонн пропустили за денежку? Янтарь - одна из немногих золотых жил для силовиков и нынешней власти, кто же в собственный колодец будет плевать?
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Делки прокололись в Венгрии вот и поспупило предложении тонну отдать типа Украине....Все пиар и вранье.....А бизнес на 25 миллиардов гривень в год по янтарю цветет и пахнит....
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якби були мудрі люди при владі .а не жидва .то з цим янтарем можна фінансувати весь ЄС разом з МВФом сраним...
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Ты, быдло, разумным быть не можешь...Кнут пока нужен...
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Кому то, в высших эшелонах власти, очень выгоден подпольный янтарный бизнес..Проще , с протянутой рукой, по зарубежью бегать и миллиарды на выживание клянчить, чем реальные богатства страны , в её же пользу использовать...Когда этот свинюшник кончится?
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Волынской области изъяли более тонны янтаря. ФОТОрепортаж
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