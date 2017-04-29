 В Волынской области изъяли более тонны янтаря. ФОТОрепортаж

В городе Владимир-Волынский правоохранители изъяли более тонны необработанного янтаря. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает прокуратура Волынской области.
Сообщается, что янтарь-сырец изъяли во время обысков в помещениях, которые занимала группа местных жителей и которые подозреваются в организации каналов незаконных поставок камня за границу.
Обыски продолжаются.
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іншим пацанам у владі?
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то мои поздравления Юре.
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или с кац ТВ поешь?
я только за,
если Украина может жить "без кредитов под ихние условия"
всего то нужна ерунда - работать и не воровать.
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- выдавать лицензии и платить налоги в местные бюджеты для развития инфраструктуры
- построить цеха по обработки янтаря, а не вывозить в Польшу сырье.Это создаст много рабочих мест и придаст добавленную стоимость у сырью
- открыть янтарную биржу в Ровно или Луцке и все сделать прозрачно
В итоге Украина будет получать миллиарды долларов ежегодно.....
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