 Полиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области. ФОТО

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Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области."В дежурную часть Бородянского отделения полиции с заявлением обратился 30-летний житель пгт Бородянка и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения и, угрожая предметом, похожим на мачете, завладели его автомобилями Volkswagen Passat B5, Volkswagen Transporter T5. Также на грузовике вывезли 69 мешков комбинированной смеси, чем нанесли заявителю большой материальный ущерб", - говорится в сообщении.В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали нападающих. Ими оказались трое граждан другого государства, в возрасте от 25 до 35 лет, и 52-летний житель села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.Установлено, что группа злоумышленников проникла на территорию частного предприятия под предлогом покупки комбикорма. Там, угрожая предпринимателю, его супруге и охраннику предметами, похожими на мачете и пистолет, завладели автомобилями и похитили комбинированную смесь на общую сумму 25 ты. грн.В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из нападающих полицейские в Киево-Святошинском районе выявили и изъяли вещественные доказательства - орудия совершения преступления и документы потерпевшего.

По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст. 187 (Разбой) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.Мужчинам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Идет досудебное расследование.Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников разбойного нападения.