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Все про:ограбление (1186) разбой (201)

 Полиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области. ФОТО

Сотрудники полиции Киевской области задержали группу россиян, которые совершили разбойное нападение на предпринимателя, забрав у него два автомобиля и комбикорм на сумму 25 тыс. гривен.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киевской области.

"В дежурную часть Бородянского отделения полиции с заявлением обратился 30-летний житель пгт Бородянка и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения и, угрожая предметом, похожим на мачете, завладели его автомобилями Volkswagen Passat B5, Volkswagen Transporter T5. Также на грузовике вывезли 69 мешков комбинированной смеси, чем нанесли заявителю большой материальный ущерб", - говорится в сообщении.

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В результате проведенных следственно-оперативных мероприятий сотрудники полиции задержали нападающих. Ими оказались трое граждан другого государства, в возрасте от 25 до 35 лет, и 52-летний житель села Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района.

Установлено, что группа злоумышленников проникла на территорию частного предприятия под предлогом покупки комбикорма. Там, угрожая предпринимателю, его супруге и охраннику предметами, похожими на мачете и пистолет, завладели автомобилями и похитили комбинированную смесь на общую сумму 25 ты. грн.

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В ходе проведения санкционированного обыска по месту жительства одного из нападающих полицейские в Киево-Святошинском районе выявили и изъяли вещественные доказательства - орудия совершения преступления и документы потерпевшего.

Полиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области 01Полиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области 02Полиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области 03

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По данному факту открыты уголовные производства по ч.2 ст. 187 (Разбой) и по ч. 3 ст. 289 (незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины.

Мужчинам объявлено о подозрении и судом избрана мера пресечения - содержание под стражей. Идет досудебное расследование.

Полицейские продолжают проводить оперативные мероприятия по установлению и задержанию других участников разбойного нападения.
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если посадить этих руснявых в одну камеру с бойцами "торнадо", то они позавидуют мёртвым
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Чего это русня гуляет по Украине, как у себя дома. И хунты не боится.
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Зачем их было задерживать если была возможность отправить к дедам .
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если визовый режим с шайтанатом не вводят ... то хотябы обязать тварей на территории Украины носить кокошники не снимая
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... а бутылку набутылочникам не вынимать...
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эт фашизм, как звезда Давида в войну.... но звучит - носить кокошники не снимая.
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Там чечены были, но цензор забоялся про это написать.
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?... кого забаялся героя роСии кадырку... цензор всю эту шушару за уши по сайту таскает... так что не неси чушь...
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Вы лучше поинтересуйтесь у Липецкой Жопы,когда она (Жопа),введет визовой режим со страной-агрессором?!
Не хочет? А почему? А как же Конституция,которая предусматривает определенные действия в случае агрессии?
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В камеру их ,к Торнадовцам !!! На перевоспитание !!!
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Зголодніли цапи - то й накорміть їх комбікормом.
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Повезло предпринимателю С ПОЛИЦИЕЙ. А вот магазину ВАРУС (пр.Бажана, 10а) не очень. Сегодня ночью при проходе покупателя на выходе с касс сработала сигнализация на контрольный маркер. Охранник попросила покупателя предъявить товар. Под курткой у парня нашлась бутылка дорогого алкогольного напитка. Случайно, в магазине оказались сотрудники полиции, которые подключились к осмотру. Покупатель поднял "кипиш", "я вот, типа, спортсмен, только с аэропорта, защищал честь неньки за границей, получил кубок. вот, а вы на меня! да я ! да вы!"
В общем, воришка попался и начал отмазываться. Примечательна позиция полиции: "мы не можем его задержать, мы тут не по вызову, да и полиция ничего не сделает - он же не украл, а просто забыл заплатить". Так что отпустили, даже не записал данных.
В общем - и пойман, но не вор!
Хорошо бы получить ответ МВД с оценкой действий сотрудников полиции. Все видео с инцидентом есть в магазине, как и свидетели (кассиры, администратор, покупатели)
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для таких заїжджих і треба смертну кару застосувати!
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Соскучились по вкусу родной еды - вот и напали от безысходности на предприятие по производству комбикорма.
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Мабуть хтось, своих двух рабов не доглядел.Сорвались,на заборе расписались и адью.
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А почему цензор не написал что нападавшие были кавказкой внешности? К чему такая толерантность?
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Вопрос к СБУ и МВД, как эта "группа россиян" оказалась на территории Украины?! Или у наших т.н. "силовиков" храбрости и ума хватает для борьбы с безоружным(пока) населением.
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Украиние нада делать визовий режим, бо саранча кацапская неуспокоится. Почему Аваков не сделает как терористический напад ,как Путин делает с украинцами и на 25 лет в тюрму как терористи . Почему
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На Украинского бандюка наехали коллеги из-за поребрика.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияПолиция задержала группу россиян за разбойное нападение на предпринимателя в Киевской области. ФОТО
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