 Полиция задержала мошенников, которые подделывали документы для получения шенгенских виз. ФОТО

Полиция разоблачила и задержала группу лиц, которые подделывали документы для получения украинцами шенгенских виз. Как передает Цензор.НЕТ , об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции."Задержанные организовали специализированные агентства визовой поддержки деятельности, связанной с консультационными услугами. Злоумышленники подделывали справки с места работы, банковских учреждений. Также они изготавливали гарантийные письма иностранных консульских учреждений от различных организаций и учреждений, письма принимающей стороны за рубежом. Пакет поддельных документ предоставлялся в консульства стран ЕС для открытия виз", - говорится в сообщении.

На поддельных бланках злоумышленники отмечали контактные телефоны несуществующего "учреждения". В дальнейшем они от имени якобы сотрудников учреждения, выдавшего справку, и подтверждали достоверность в отношении лица, которое намеревается получить визу.Стоимость таких "услуг" в среднем составляла от 200 до 300 евро. Агентства течение месяца "обслуживали" от 30 до 60 клиентов.Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили и изъяли значительное количество бланков, справок, печатей, образцов оттисков печатей, образцы подписей должностных лиц различных субъектов хозяйствования и финансовых учреждений. Также изъята оргтехника, мобильные терминалы и сим-карты.В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения лицам причастным к противоправной деятельности.