 Полиция задержала мошенников, которые подделывали документы для получения шенгенских виз. ФОТО

Полиция разоблачила и задержала группу лиц, которые подделывали документы для получения украинцами шенгенских виз. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.
"Задержанные организовали специализированные агентства визовой поддержки деятельности, связанной с консультационными услугами. Злоумышленники подделывали справки с места работы, банковских учреждений. Также они изготавливали гарантийные письма иностранных консульских учреждений от различных организаций и учреждений, письма принимающей стороны за рубежом. Пакет поддельных документ предоставлялся в консульства стран ЕС для открытия виз", - говорится в сообщении.
На поддельных бланках злоумышленники отмечали контактные телефоны несуществующего "учреждения". В дальнейшем они от имени якобы сотрудников учреждения, выдавшего справку, и подтверждали достоверность в отношении лица, которое намеревается получить визу.
Стоимость таких "услуг" в среднем составляла от 200 до 300 евро. Агентства течение месяца "обслуживали" от 30 до 60 клиентов.
Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили и изъяли значительное количество бланков, справок, печатей, образцов оттисков печатей, образцы подписей должностных лиц различных субъектов хозяйствования и финансовых учреждений. Также изъята оргтехника, мобильные терминалы и сим-карты.
В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения лицам причастным к противоправной деятельности.
1127 4
Группа нотариусов создала схему присвоения квартир умерших одиноких людей на Харьковщине, - прокуратура. ФОТО(21)
"Российское посольство протестует не только потому, что это член сына...", - оговорка кремлевского пропагандиста Брилева на росТВ. ВИДЕО(105)
"С внедрением безвизового режима с ЕС остро встает вопрос введения визового режима с Россией", - Бурбак. ВИДЕО(108)
"Що тут казати? О, ванна щезла", - после четырехлетнего бомжевания бывший инженер Кучерявенко смог отсудить свое жилье у квартирных мошенников. ВИДЕО(62)
Украина-Россия: стратегия соседства(0)
Активисты "Автомайдана" помогли вернуть квартиру в Киеве 68-летнему Александру Кучерявенко, которого судья и чиновники выбросили на улицу. ФОТОрепортаж(61)
Полиция задержала "кассира" псевдообменника в Киеве, пытавшегося сбежать с $16 тыс. через отверстие в стене. ФОТОрепортаж(61)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить