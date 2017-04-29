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Все про:виза (994) мошенничество (666) Нацполиция (7136) Шенген (139) визовый режим (361)

 Полиция задержала мошенников, которые подделывали документы для получения шенгенских виз. ФОТО

В течение месяца они "обслуживали" от 30 до 60 клиентов. Подготовка пакета документов для оформления одной визы стоила в среднем от 200 до 300 евро.

Полиция разоблачила и задержала группу лиц, которые подделывали документы для получения украинцами шенгенских виз. Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении пресс-службы Нацполиции.

"Задержанные организовали специализированные агентства визовой поддержки деятельности, связанной с консультационными услугами. Злоумышленники подделывали справки с места работы, банковских учреждений. Также они изготавливали гарантийные письма иностранных консульских учреждений от различных организаций и учреждений, письма принимающей стороны за рубежом. Пакет поддельных документ предоставлялся в консульства стран ЕС для открытия виз", - говорится в сообщении.

Полиция задержала мошенников, которые подделывали документы для получения шенгенских виз 01


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На поддельных бланках злоумышленники отмечали контактные телефоны несуществующего "учреждения". В дальнейшем они от имени якобы сотрудников учреждения, выдавшего справку, и подтверждали достоверность в отношении лица, которое намеревается получить визу.

Стоимость таких "услуг" в среднем составляла от 200 до 300 евро. Агентства течение месяца "обслуживали" от 30 до 60 клиентов.

Во время санкционированного обыска оперативники обнаружили и изъяли значительное количество бланков, справок, печатей, образцов оттисков печатей, образцы подписей должностных лиц различных субъектов хозяйствования и финансовых учреждений. Также изъята оргтехника, мобильные терминалы и сим-карты.

В настоящее время досудебное расследование продолжается. Решается вопрос об избрании меры пресечения лицам причастным к противоправной деятельности.
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Кто тут говорил "35 евро жалко?". Вот ты попробуй без официальной работы или с серой з/п визу открыть! Так 200-300 евро это ещё недорого брали.
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все -корупція подолана і із офшорів гроші конфіскували і дороги із газом у корупціонерів відібрали!
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Скоро безвиз).Стали не нужними, а галочку и орден с закруткой нужно заработать на тех кто раньше отстегивал бабло)....
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