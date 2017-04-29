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 Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. ФОТО

На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.

В пятницу вечером на ул. Шота Руставели в Киеве произошло столкновение 4 автомобилей и троллейбуса. Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщили на автопортале dtp.kiev.ua.

"Масштабное ДТП произошло накануне поздним вечером, на улице Шота Руставели. Отмечается, что произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. К сожалению, есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. Из-за дорожного происшествия движение транспорта на этом участке было ограничено", - говорится в сообщении.

Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 автомобиля и троллейбус 01


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На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.
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Неужели троллейбус хотел обогнать четыре легковушки???
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Обожнюю аварії з тролейбусами. Це яким треба бути дауном, щоб взагалі в ДТП з ледве повзучою коробкою, яка живиться від дротів вїхати. Нездивуюсь, що ще водія тролейбуса звинуватять в ДТП)
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Троллейбус - "ледь повзуча коробка"?! ))))) Троллейбус может ускориться с такой интенсивностью, что 95% мегаскоростных корчей сдуются
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Пробки!Евровидение.
Вобщем лучше,на личном транспорте не передвигаться.
Две недели можно драгоценную дупу и на общественном транспорте покатать.
А лучше вобще отказаться от пользования личным транспортом в Киеве,насколько это возможно,в пользу общественного!
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияМасштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. ФОТО
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