 Масштабное ДТП в Киеве: столкнулись 4 автомобиля и троллейбус. ФОТО

В пятницу вечером на ул. Шота Руставели в Киеве произошло столкновение 4 автомобилей и троллейбуса. Как передает Цензор.НЕТ , об этом сообщили на автопортале dtp.kiev.ua "Масштабное ДТП произошло накануне поздним вечером, на улице Шота Руставели. Отмечается, что произошло столкновение с участием четырех легковых автомобилей и троллейбуса. К сожалению, есть пострадавшие, однако их количество и состояние не уточняется. Из-за дорожного происшествия движение транспорта на этом участке было ограничено", - говорится в сообщении.

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На месте аварии работали два патруля полиции и следственно-оперативная группа.