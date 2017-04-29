 В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти. ФОТО

Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюба Касема, перед захватом судов несколько часов продолжалась перестрелка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.
"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены", - сказал Касем.
Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. Другое судно под названием "Stark" - с флагом неустановленной африканской страны.
Инцидент произошел в районе Сиди Саид, что к западу от столицы Ливии Триполи. Аюб Касем не сообщил о каких-либо потерях во время операции, а также не рассказал о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.
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Командир пидаросского разведывательного корабля "Лиман", затопленного скотовозом "Ашот" после эвакуации на турецкий спасательный катер
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https://www.youtube.com/watch?v=Ss-pH28GBlE
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"волк"баран - командир потопленного скотовозом разведывательного корабля ЧФ РФ "Лиман" капитан 3-го ранга Беляев на борту турецкого патрульного корабля.
Моряк, держащийся за поручни в штиль
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И в Крыму, и на Донбассе, и в Марокко, и в Ливии Россия действует по поразительно схожему сценарию: сепаратисты, оружие, беженцы, российские «ихтамнеты». Результат тоже один и тот же - хаос, нищета, смерть.
Напомню, что сферой влияния СССР были не только Украина и другие постсоветские страны, но и вся территория Восточной Европы, а также - более половины территории Ближнего Востока, включая Афганистан, Сирию, Ирак и, что особенно важно, Йемен. Контроль этой страны на юге Аравийского полуострова дает доступ к большей части мировых запасов нефти, а еще возможность угрожать и Саудовской Аравии, и путям транспортировки топлива по Персидскому заливу. Кроме того, СССР имел почти полное господство в Средиземном море (Алжир, Ливия, Египет, Сирия), имел большой вес в Юго-Восточной Азии, мощные позиции в Латинской Америке - в Никарагуа и на Кубе. Стратегической целью Советского Союза были именно морские транспортные пути, питающие экономику Запада.
2017 г. - По мере сил Путин стремится снова взять под контроль крупнейшие морские транспортные пути. Цель его здесь понятна - нефть,
Нефть Brent51,84 Нефть WTI49,14
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Це не стьоб-знущання з Лівії і їх ситуації , просто блін ви хлопці явно на жандармів порядку та щей в морі не тянете , короче сиділи би тихо там .
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А в справочнике посмотреть, чтобы страну по флагу установить?
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