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 Происшествия, За рубежом
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Все про:Ливия (659) танкер (9)

 В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти. ФОТО

Ливийские военно-морские силы захватили два судна, которые подозреваются в контрабандном вывозе нефти из этой страны.

Как сообщил представитель ВМС Ливии Аюба Касема, перед захватом судов несколько часов продолжалась перестрелка, передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на Reuters.

"Столкновения продолжались три часа, но два танкера были успешно захвачены", - сказал Касем.

Одним из захваченных судов стал танкер "Рута", который ходит под флагом Украины. Другое судно под названием "Stark" - с флагом неустановленной африканской страны.

В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти 01


Инцидент произошел в районе Сиди Саид, что к западу от столицы Ливии Триполи. Аюб Касем не сообщил о каких-либо потерях во время операции, а также не рассказал о том, что произошло с экипажем судов или об их национальности.

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Украинское судно и неустановленной африканской страны. Остальные захватить не удалось .
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Эксклюзив для Цензора.
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В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти - Цензор.НЕТ 9542
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Морской "волк" баран - командир потопленного скотовозом разведывательного корабля ЧФ РФ "Лиман" капитан 3-го ранга Беляев на борту турецкого патрульного корабля.

Моряк, держащийся за поручни в штиль

В Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти - Цензор.НЕТ 6877
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А вот это интересно, и если это правда впаять им по полной а еще разобраться кто за этим стоит!
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Да фигня это всё. Не за контрабанду захватили, а конкуренция. Не дают российским судам нефть вывозить.
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И в Крыму, и на Донбассе, и в Марокко, и в Ливии Россия действует по поразительно схожему сценарию: сепаратисты, оружие, беженцы, российские «ихтамнеты». Результат тоже один и тот же - хаос, нищета, смерть.
Напомню, что сферой влияния СССР были не только Украина и другие постсоветские страны, но и вся территория Восточной Европы, а также - более половины территории Ближнего Востока, включая Афганистан, Сирию, Ирак и, что особенно важно, Йемен. Контроль этой страны на юге Аравийского полуострова дает доступ к большей части мировых запасов нефти, а еще возможность угрожать и Саудовской Аравии, и путям транспортировки топлива по Персидскому заливу. Кроме того, СССР имел почти полное господство в Средиземном море (Алжир, Ливия, Египет, Сирия), имел большой вес в Юго-Восточной Азии, мощные позиции в Латинской Америке - в Никарагуа и на Кубе. Стратегической целью Советского Союза были именно морские транспортные пути, питающие экономику Запада.
2017 г. - По мере сил Путин стремится снова взять под контроль крупнейшие морские транспортные пути. Цель его здесь понятна - нефть,
Нефть Brent51,84 Нефть WTI49,14


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Раз контрабанда, то наверняка наши феодалы развлекаются. А значит - побую.
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Тут ще як би питання чі самі лівійські сили не являються організованною террористичною группіровкою ..
Це не стьоб-знущання з Лівії і їх ситуації , просто блін ви хлопці явно на жандармів порядку та щей в морі не тянете , короче сиділи би тихо там .
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Что за контрабанда ? Это примерно как параша вывозит уголь из самопровозглашенной республик. Никто же не говорит что это контрабанда. Так и в Ливии.
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Цитата; "Другое судно под названием "Stark" - с флагом неустановленной африканской страны" А с чего, вы, дебилы, взяли, что это Африка, раз не установили?).
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Видать портрет негра с калашом был на флаге!
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Там две ливийские силы. Одни признаны , а другие самопровозглашенной. Это те что признанные возмущаются что с территории самопровозглашенной вывозят и экспортной мито не уплочено.
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Как-то маловероятно, чтобы наши отстреливались, нагло и вероломно может действовать только одна нация, ещё и на зафрахтованных судах!
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украинский танкер? с неба свалился... и прямо с нефтью?ниБуя себе мы богатые..,с нефтией по морям океянам шастаем,что быдло кацаПсинскае..
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Другое судно под названием "Stark" - с флагом неустановленной африканской страны Источник: http://censor.net.ua/n438290
А в справочнике посмотреть, чтобы страну по флагу установить?
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Формулировка «захватили» больше подходит к действиям криминала, или агрессора, но не к действиям государственных структур на своей территории. Если бы Украина провела аналогичные действия, то была бы формулировка «арестовали».
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияВ Ливии захватили украинский танкер по подозрению в контрабанде нефти. ФОТО
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