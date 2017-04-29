 На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы. ФОТО (обновлено)

Как передает Цензор.НЕТ, об этом об этом на своей странице в Facebook написала спикер столичной полиции Оксана Блищик.
Она сообщила, что инцидент произошел вечером 28 апреля на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали у сотрудников фельдъегерской службы документацию и две единицы табельного оружия. В городе введен оперативный план "Сирена".
"Около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов. При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле", - написала Блищик.
По словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, одного из них госпитализировали.
В настоящее время полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, а устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.
Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.
Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
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http://censor.net.ua/news/416382/neizvestnye_v_harkove_napali_na_avtomobil_voennoyi_feldegerskoyi_slujby_i_zabrali_keyis_s_dokumentatsieyi
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Это тревожный сигнал, подобные вещи происходить не должны. Система серьезно разбалансирована и коррумпирована.
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Единственное, что приходит в голову - нападавшие перепутали их с инкассаторами...
А фельдьегеря - блатная служба, видать какие-то пузатые дядьки, устроенные по знакомству...
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Тест на професіоналізм до Грицака. Це виклик. Якщо не знайдуть, то ніякого Євробачення, ніяких футболів і масових заходів.За тиждень зробимо висновок на профпридатність.
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