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Все про:Киев (16953) нападение (1616) спецслужбы (323)

 На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы. ФОТО (обновлено)

В Киеве на платформе центрального железнодорожного вокзала неизвестные совершили нападение на сотрудников фельдъегерской службы, отобрав у них корреспонденцию и табельное оружие.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом об этом на своей странице в Facebook написала спикер столичной полиции Оксана Блищик.

Она сообщила, что инцидент произошел вечером 28 апреля на платформе центрального железнодорожного вокзала. Злоумышленники отобрали у сотрудников фельдъегерской службы документацию и две единицы табельного оружия. В городе введен оперативный план "Сирена".

"Около 21:45 правоохранители получили информацию, что неизвестные лица на платформе железнодорожного вокзала напали на трех сотрудников фельдъегерской службы, которые осуществляли сопровождение документов. При этом злоумышленники отобрали у мужчин несколько сумок с корреспонденцией и два пистолета Макарова. После совершенного правонарушители скрылись с места происшествия на автомобиле", - написала Блищик.

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По словам пострадавших, нападавшие были одеты в черную одежду и имели при себе оружие. Злоумышленники нанесли работникам фельдъегерской службы телесные повреждения, одного из них госпитализировали.

В настоящее время полицейские осмотрели место происшествия, опросили свидетелей и очевидцев, а устанавливают все обстоятельства произошедшего. Продолжаются оперативно-розыскные мероприятия по задержанию подозреваемых.

Следственным отделом Соломенского управления полиции начато уголовные производства по ч. 2 ст. 187 (разбой) и ч. 2 ст. 262 (Похищение, присвоение, вымогательство огнестрельного оружия, боевых припасов, взрывчатых веществ или радиоактивных материалов или завладение ими путем мошенничества или злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины.

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Злоумышленникам грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.

На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы 01На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы 02На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы 03На центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы 04

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А чем закончилась прошлогодняя история, когда доблестные фельдегеря оставили в машине документы и пошли прогуляться (кофе попить и т.п.), а "неизвестные", тупо разбив стекло, их похитили?
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Известно о нескольких службах с фельдьегерской доставкой - в системе мвд, госспецсвязь и защиты информации, фельдьегерская служба (ГФСУ). В сбу возможно, есть своя, а еще где-то - своя. Самая расхлябанная - мвд,самая четкая - гфсу. Но в любом случае речь идет о предательстве либо сговоре на фоне нарушений ведомственных инструкций, не всегда, кстати, по вине работников службы. Пример-из-за несвоевременной подачи ж/д состава на платформу посадка курьеров в вагон происходит при значительном скоплении пассажиров, что затрудняет применение оружия в случае необходимости. Если бы подача состава происходила за положенные 30 минут до отправления, людей на платформе в этот момент было бы значительно меньше.
Это тревожный сигнал, подобные вещи происходить не должны. Система серьезно разбалансирована и коррумпирована.
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Фантастическая история.....
Единственное, что приходит в голову - нападавшие перепутали их с инкассаторами...
А фельдьегеря - блатная служба, видать какие-то пузатые дядьки, устроенные по знакомству...
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В столиці України, на самому людному місці. на Центральному залізничному вокзалі, де сотні відеокамер і свідків ! В Московії після вибуху в метро Петербурга підозрюваних знайшли за тиждень. Їм було набагато складніше.

Тест на професіоналізм до Грицака. Це виклик. Якщо не знайдуть, то ніякого Євробачення, ніяких футболів і масових заходів.За тиждень зробимо висновок на профпридатність.
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Мой дядя в Венгрии возил секретчика на мотоцикле (первое место по мотокроссу на тяжёлых мотоциклах в прикарпатском военном округе). Попали в засаду. Дядя остался жив, схватил секретный пакет и убежал. Ночь просидел в камышах. Утром, перед тем как сжечь пакет, прочитал содержимое. Там было письмо полковника любовнице.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа центральном ж/д вокзале Киева совершено нападение на сотрудников фельдъегерской службы. ФОТО (обновлено)
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