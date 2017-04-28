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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:боеприпасы (1100) взрыв (4023) Нацполиция (7134) жертвы (897) Донбасс (14349) Донецкая область (4056)

 На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения. ФОТОрепортаж

В Марьинском районе Донецкой области двое мужчин пытались распилить снаряд - один погиб, второй в больнице.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.

В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступил вызов от жительницы с. Березовое о том, что в результате взрыва ее муж получил осколочное ранение голени и правого предплечья, а его товарищ погиб.

Было установлено, что накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. Около 00.20 хозяйка дома услышала взрыв, после чего выбежала во двор и увидела страшную картину. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу г. Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.

На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": 45 мирных жителей погибли, 96 - ранены из-за подрыва на минах на Донбассе с начала 2016 года, - Хуг

После осмотра места происшествия и допроса свидетелей правоохранители установили, что 32-летний потерпевший, проживающий в Березовом нашел 30-мм снаряд и принес домой, а когда они с товарищем попытались распилить боеприпас он взорвался.

На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения 02

Смотрите также: Житель Запорожской области, пытавшийся распилить боеприпас, пострадал от взрыва. ФОТОрепортаж

На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения 03

Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п.5 УК Украины (Умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни многих лиц).

Смотрите: Арсенал боеприпасов изъят у жителя Луганщины. ФОТО
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Житель Ставрополья зарезал своих сыновей и жену, после чего самовыпилился
#русская_семья

https://www.stav.kp.ru/daily/26672/3694881/

На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения - Цензор.НЕТ 2251
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Cамое правильное решение для любой "русской" семьи
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А вдруг они не золотые? - спросил любимый сын лейтенанта, которому очень хотелось, чтобы Паниковский возможно скорее развеял его сомнения.
-- А какие ж они, по-вашему? -- иронически спросил нарушитель конвенции.
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даМбасцы тож наверное золотого теленка читали :хотя с чтением там напряг
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Ты того... поосторожней с цитированием советских писателей. Декоммунизация как-никак!
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Сколько на земле идиотов! А может, это естественный отбор!
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" Было установлено, что накануне супруги из Днепропетровска ... "

Это где такой город находится
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И только румынские овцы ехидно смеются в своей кают-компании над морскими волками.(c)
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надо было у Турчинова телевизор попросить для дистанционного распиливания снарядов.
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Думали киндер сюрприз, а сюрприз был с писцом.
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по новости, сидели бухали, женщины ушли, мол, что, с пьяных придурков взять, чуваки обиделись и пошли, снаряд пилить. Снаряд их тоже не понял, зачем, ко мне приперлись, сволочи, ну и накрыл их всех нормульным взрывом. Дебилам дебильная смерть.
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Квалификация хромает - надо возбуждать "умышленное самоубийство" с номинацией на премию Дарвина.
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Кризис жанра в "лнр": в ход пошли "потомки Чапаева". СКРИН
На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения - Цензор.НЕТ 9304
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Чуть ли не через день подобные новости. Кто-то чего-то нашел, и пытается распилить. Откуда у нас столько претендентов на премию Дарвина?
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ашипки храматики в политики!! пилить нада была по новому!!!
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Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п.5 УК Украины (Умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни многих лиц).
Источник: http://censor.net.ua/p438284
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А разве не самоубийство, по пьяни?
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Дураки, снаряд легко разбивается кувалдой!
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"При попытке распилить транш МВФ... ". Хотелось бы такой новости.
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Так а шо внутри снаряда было узнали ??? и интересно что это так бахнуло ???
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияНа Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения. ФОТОрепортаж
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