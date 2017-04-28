 На Донбассе при попытке распилить снаряд один мужчина погиб, второй получил ранения. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникации Национальной полиции.
В дежурную часть Марьинского отделения полиции поступил вызов от жительницы с. Березовое о том, что в результате взрыва ее муж получил осколочное ранение голени и правого предплечья, а его товарищ погиб.
Было установлено, что накануне супруги из Днепра приехали к родственникам в Марьинский район. Сначала молодые люди вместе распивали спиртное, после чего женщины ушли отдыхать, а мужчины остались во дворе и продолжили беседу. Около 00.20 хозяйка дома услышала взрыв, после чего выбежала во двор и увидела страшную картину. Скорая помощь забрала ее мужа в больницу г. Курахово. Ему оказали помощь и сейчас его жизни ничего не угрожает.
После осмотра места происшествия и допроса свидетелей правоохранители установили, что 32-летний потерпевший, проживающий в Березовом нашел 30-мм снаряд и принес домой, а когда они с товарищем попытались распилить боеприпас он взорвался.
Предварительная правовая квалификация указанного факта по ст.115 ч.2 п.5 УК Украины (Умышленное убийство совершенное способом опасным для жизни многих лиц).
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#русская_семья
https://www.stav.kp.ru/daily/26672/3694881/
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-- А какие ж они, по-вашему? -- иронически спросил нарушитель конвенции.
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Это где такой город находится
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Источник: http://censor.net.ua/p438284
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А разве не самоубийство, по пьяни?
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