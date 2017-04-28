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 Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

28 апреля военной прокуратурой совместно с полицией во время получения второй части взятки в сумме 4 тыс. долларов задержан генеральный директор ГП "Перспектива Киевщины"

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.

Директор госпредприятия, ранее уже получил от представителя частного предприятия часть оговоренной суммы в размере 1 тыс. долл. за помощь в решении вопроса о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 12 соток. Указанная земля находилась на территории Глебовского сельсовета Вышгородского района Киевской области.

Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 01

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Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура 02

Чиновник "на горячем" задержан правоохранительными органами, взятка изъята.

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где вото на Геленвагенах и БМВ с вопросом ---кто пабедил
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияДиректор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО
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