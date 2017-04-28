 Директор госпредприятия задержан на Киевщине за получение 5 тыс. долл. взятки, - прокуратура. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Центрального региона.
Директор госпредприятия, ранее уже получил от представителя частного предприятия часть оговоренной суммы в размере 1 тыс. долл. за помощь в решении вопроса о предоставлении в аренду на 49 лет земельного участка площадью 12 соток. Указанная земля находилась на территории Глебовского сельсовета Вышгородского района Киевской области.
Чиновник "на горячем" задержан правоохранительными органами, взятка изъята.
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где вото на Геленвагенах и БМВ с вопросом ---кто пабедил
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