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 Политика Украины, Фоторепортаж, Авто
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 61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО

Военнослужащие 61-й отдельной мотопехотной бригады получили два специализированные медицинские автомобили от Сумской государственной администрации.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.

Автомобили переданы личному составу бригады непосредственно в полевом лагере, где часть находится на учениях.

61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА 01

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61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА 02

Транспортные средства технически исправны, укомплектованы и поставлены на учет в воинской части.

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А нові броньвані МТЛБ на Харківському тракторном заводі можна було замовити? Або хоча б старі МТЛБ відремонтувати? На фронті потрібні броньовані евакуаційні машини, щоб медики та поранені не гинули від артобстрілу.
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ну, тут, ничего говорить не буду. За это, отвечают, непосредственные командиры. Нет такой машины, е...и тыл и ори на всю Украину.
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новые МТЛБ "ХТЗ" сейчас не производит, потому что предыдущий собственник-россиянин уничтожил линию производства мотолыг. Говорят одним из условий купли Ярославским завода является восстановление производства МТЛБ.
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За этот металолом наверное им еще и заплатили, чтоб они его из за границы вывезли
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наверное там помощь не скорая, а мгновенная, впрочем, как и мгновения
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На що ви натякаєте? Чи глузуєте? Потрібно роз"яснення .Розтлумачте ваші нотатки
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Пояснюю - не ОДА подарила , а швейцарські спонсори , які регулярно привозять на Сумщину свій списаний автотранспорт - швидкі , пожежні , вантажні , та інші авта ...
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,, бригаде от 1000 до 3200 - 4000 человек личного состава". Обротите внимание на погречность - от 1000 до 4000 солдат)) Про-это я читал. Просто вопрос, этих 2 машин хватит?
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С миру по нитке... знаете такую поговорку?
А отказываться разве правильно?
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Цензор.НЕТФотоПолитика Украины61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО
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