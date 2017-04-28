 61-я мотопехотная бригада получила 2 медицинских автомобиля от Сумской ОГА. ФОТО

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства обороны.
Автомобили переданы личному составу бригады непосредственно в полевом лагере, где часть находится на учениях.
Транспортные средства технически исправны, укомплектованы и поставлены на учет в воинской части.
2115 15
Материалы по теме: Оборона
Конфискованные судом $1,5 млрд Януковича и его окружения пойдут на повышение боеспособности Украины, - Порошенко(73)
Испытание ракетного комплекса "Ольха" украинского производства. ВИДЕО(374)
"К полету претензий нет. Камеру бы получше. Чтобы еще выше летать", - украинский беспилотник "Spectator-M" уже работает на передовой. ВИДЕО(64)
Будущие офицеры-десантники и спецназовцы провели учебное десантирование на Одесчине. ФОТОрепортаж(57)
Волынь гудит – ВС ВСУ жгут. ВИДЕО(0)
Очередная группа украинских саперов получила сертификаты НАТО от канадских инструкторов. ФОТОрепортаж(10)
Денежное обеспечение резервистов остается на уровне прошлого года и будет расти вместе с увеличением прожиточного минимума, - Минобороны(9)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
А отказываться разве правильно?
Ответить