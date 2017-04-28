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 Происшествия, Фоторепортаж
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Все про:взятка (3847) Волынь (580) Луцк (364) Военная прокуратура (509) военкомат (149)

 Сотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Сотрудники военной прокуратуры совместно с полицией задержали при получении взятки главного специалиста Луцкого объединенного городского военкомата.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.

Взятка в размере 500 долл. от двух граждан предназначались за принятие мер по непризову одного из них на военную службу по состоянию здоровья и постановку на воинский учет в нарушение установленного порядка второго. Задержали злоумышленника во время получения части взятки в размере 200 долл.

Сотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура 01

Читайте на "Цензор.НЕТ": На взятке в $300 задержан руководитель военкомата на Одесчине

"Кроме этого, при личном обыске подозреваемого обнаружено и изъято 17,7 тыс. грн и 1 000 долл., из которых 200 и 500 долларов были завернуты в самодельные конверты с указанием на них контактных данных лиц. Это указывает на системность действий работника военкомата по вымогательству взяток с целью личного незаконного обогащения", - говорится в сообщении.

Сотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура 02

Смотрите: На взятке $1,5 тыс. задержан начальник одного из отделов Николаевского областного военкомата. ФОТОрепортаж

Сотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура 03
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https://www.youtube.com/watch?time_continue=75&v=iCuG1OJ-AWA Корабль Черноморского флота "Лиман" уходит под воду.Всесвітній закон,подобне притягує подобне. Барани притянули козломордих.
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а тепер відповідай !
не навиджу тварюк продажних !
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Країна занурена в багно хабарництва.. І тільки верховна рада, кабінет міністрів, адміністрація гаранта, ну і звісно - сам гарант з кумами - єдині чисті острівці чесності та безкористя..
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Аваков і Матіос два дартаньяна, "герои" вся антикорупция на їх тримається.
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Ну и..? Его уже расстреляли или местные депутаты на поруки взяли?
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как эфективного сотрудника (луценко о кулике), перевели на более ответственный участок...
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Скільки грошей вже пройшло через руки цього мерзотника...
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Ксеніє - на декілька порядків менше, ніж через руки насірова , мартиненка та багатьої інших небожителів..Не намагаюсь його виправдати .. Але хабарництво внизу, це тільки бліде віддзеркалення хабарництва зверху.. Риба, самі знаєте, звідки починає гнити..
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Суми залежать лише від місця сидіння. В нас наскрізь прогнила і вертикаль і горизонталь...
Суцільне хабарництво,порядних людей майже нема.На кого міняти всі ті кадри?
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Прийде час виборів - визначимося.. Зараз зарано думати про конкретних кандидатів.. Сподіваюсь тільки на одне - всі попередні вибори вже чомусь нас навчили..
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Чому зарано,я вже давно розглядаю всі кандидатури.Те, що вважаю якісним, широкою популярністю не користується і знову залишиться за бортом,оберуть обличчя з телеканалів та білбордів.
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Я не поспішаю з серйозним розглядом.. Багато чого ще може змінитися.. Буду розглядати конкретні прізвища в виборчих списках..Зараз - просто спостерігаю .. Інколи - думаю..
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Ну і хто там буде в тих списках-різноманіття ригів,бют,Міхо,Свобода,якийсь альянс бпп та нф,гриценко і ще деякі праві сили.
Стандартний набір.
Потрібно обирати тих,хто в парламенті взагалі ще не був та не розпещений благами депутатськими.
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Згоден повністю.. А тепер іду спатоньки - завтра рано-вранці виїжджаю до мами.. Щось допоможу по господарству - заодно і відпочину трішки.. В тому числі - і від "Цензору".. І Вам також раджу відпочити - погода прекрасна, саме час підсмажити шашлик, поспілкуватись з друзями та ріднею... З'явлюсь тут тільки у вівторок. Надобраніч.. Приємних снів та вихідних..
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Завтра їду до Львова )
Гарного вам відпочинку!
Надобраніч!
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Вот представьте себе, что вы ловите на кухне прусаков и отпускаете, ловите и отпускаете. Интересно это борьба с антисанитарией или нет?
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"Взятка в размере 500 долл..." Сумма, если присмотреться - пристально, нуиб...ная. Это для охлоса - сумма и это плохо на фоне млрд. Это? Боевой листок - нашего времени. Имеющий результат = 0. Лет через 5-10 вся страна - люди, будут судимыми. Поголовно. Констатация. Это? не есть - борьба, а лишь попытка - констатации. В чем причина? Система не работает - Государство и слагаемые, как таковы.
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Насколько они глупые эти источники,можно ведь просто попросить какого нибудь бродячего аркаша открыть на свое имя карточку в приват-банке, дать ему за это 300 гривен и сказать чтобы деньги сказывали туда! Или открыть счет в букмекерской контора в любом терминале его можно пополнить а потом снять и хрен кто че дакажет
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Это не взяточники тупые.Это просто новомусора цирк всей стране показывают.Типа мы боремся.
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Цензор.НЕТФотоПроисшествияСотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж
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