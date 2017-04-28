 Сотрудник Луцкого военкомата задержан за взяточничество, - военная прокуратура. ФОТОрепортаж

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу военной прокуратуры Западного региона.
Взятка в размере 500 долл. от двух граждан предназначались за принятие мер по непризову одного из них на военную службу по состоянию здоровья и постановку на воинский учет в нарушение установленного порядка второго. Задержали злоумышленника во время получения части взятки в размере 200 долл.
"Кроме этого, при личном обыске подозреваемого обнаружено и изъято 17,7 тыс. грн и 1 000 долл., из которых 200 и 500 долларов были завернуты в самодельные конверты с указанием на них контактных данных лиц. Это указывает на системность действий работника военкомата по вымогательству взяток с целью личного незаконного обогащения", - говорится в сообщении.
1285 23
Материалы по теме: Взяточники
Майор полиции, вымогавший 2 тыс. долл. взятки, задержан на Луганщине, - СБУ. ФОТО(3)
Получивший взятку чиновник из Бердянска пытался скрыться от правоохранителей на авто и устроил ДТП, - Нацполиция(13)
Чиновник Государственной исполнительной службы задержан на Киевщине при получении 35 тыс. грн взятки, - СБУ. ФОТОрепортаж(6)
В Харькове за взятку 200 тыс. грн пытались купить остановку общественного транспорта, - Сарган. ФОТО(10)
Как искоренить взятки в военкомате?(0)
В Днепропетровской области задержан гражданин, который за 35 тыс. грн планировал решить вопрос предоставления отсрочки от службы в армии, - Нацполиция. ФОТОрепортаж(25)
Директор автошколы задержан в Торецке при получении 2 тыс. грн взятки, - прокуратура. ФОТО(12)
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
не навиджу тварюк продажних !
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Суцільне хабарництво,порядних людей майже нема.На кого міняти всі ті кадри?
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Стандартний набір.
Потрібно обирати тих,хто в парламенті взагалі ще не був та не розпещений благами депутатськими.
Ответить
Ответить
Гарного вам відпочинку!
Надобраніч!
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить
Ответить